美針對特定晶片課25%半導體關稅 白宮：只是第一階段

美川普政府週三（1/14）宣布對特定高階晶片課徵25%半導體關稅。白宮官員週四（1/15）進一步表示，這只是保護美國半導體產業的「第一階段」，未來將有更多重大宣布。

一名不具名官員週四向路透社透露，川普政府宣布的25%半導體國安關稅只是美國保護此重要產業的「第一階段」。該官員說，美國正在與其他國家和企業繼續協商，接下來將會有更多宣佈。

根據白宮前一天的聲明，包括輝達（Nvidia）的H200人工智慧（AI）處理器，以及超微半導體（AMD）的MI325X同類半導體產品，將適用25%的半導體關稅。

美國商務部週四公布與台灣達成的貿易協議時表示，在美興建晶片產線的台灣企業能享有部分豁免半導體關稅的優惠待遇。

根據公告，正在美國興建新晶圓廠的台灣企業，在工廠施工期間可進口相當於其產能2.5倍的設備或晶片，無須支付232條款規定的關稅。此外，已經在美設廠的台灣晶片業者則可進口相當於產能1.5倍的晶片，無須額外支付關稅。

我行政院今日（1/16）透過新聞稿指出，台美雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

行政院副院長鄭麗君在美國舉行記者會時表示，台灣是全球第一個針對美國未來可能課徵232條款相關關稅，取得相對完整及最優惠待遇；未來數週內將就貿易協議進行文件簽署。

美國總統川普去年重返白宮後，要求依據232條款研擬對進口半導體產品課徵關稅，並揚言稅率將高達100%。川普去年8月表示，已在美國製造或承諾展開設廠計畫的業者可獲免半導體關稅。

