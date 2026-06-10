美銀示警全球股市過熱！韓、台、芬蘭居超買前3名

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不少投資人為了籌措認購資金，選擇拋售其他持股，專家估算可能引發資金排擠賣壓。（示意圖／pixabay）





馬斯克旗下SpaceX即將IPO，不少投資人為了籌措認購資金，紛紛拋售其他持股，專家估算恐將引發資金排擠賣壓，全球都在瘋股市，美銀就示警全球股市已經嚴重過熱，更點名韓國、台灣跟芬蘭，位居超買前三名。

SpaceX認購熱

火箭一飛衝天，馬斯克旗下SpaceX即將IPO，市場對股票的認購需求大噴發，華爾街正在爭相搶購，多家法人下單逾百億美元，不過卻也引發一波拋售潮，因為投資人為了要籌認購資金，紛紛減持其他持股，專家估算，SpaceX引發「資金排擠賣壓」，可能超過台幣1.6兆元。

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路透社報導指出，目前已經獲得了兩倍的超額認購，也就是說，市場需求大約落在1,500億美元左右，他們原本預計要募集750億美元，結果迎來了兩倍的超額認購，有些人認為，這並不能說明市場需求極度火熱，但我們拭目以待，當然我們目前大眾，普遍還處於這件事的早期階段。

全球股市過熱

不只搶認購新股，全球瘋狂逢低布局股市，美國銀行分析師就示警，全球股市嚴重過熱，韓國、台灣、芬蘭成為超買最多的前三名，更點出通膨是風險之一，全球68家央行中，竟然有46家沒能達成通膨目標，其中長期債市殖利率攀升，可能戳破股市泡沫。

美國銀行YouTube頻道提到，這解釋了為什麼債券市場正在重新定價，以反映更緊縮的貨幣政策，以及為什麼長期資產、私募信貸和幾種新興市場貨幣正陷於苦撐，此外市場部位也顯得過度擁擠，美銀「牛熊指標」已經攀升至8.7，連續第三週發出賣出訊號。

違約交割再現

股市過熱也再度傳出違約交割事件，佳必琪爆出違約交割1.5億元，群聯爆出2284萬違約交割，兩檔違約交割金額，合計高達1.7億元，提醒投資人不要盲目進場，要審慎評估自身財務能力。

投資有風險 請小心謹慎

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