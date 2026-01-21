美銀美林經理人1月調查！股票淨加碼水位1年新高 減碼美股

1月美銀美林經理人調查報告顯示，基金操盤人對股票配置由上月的淨42%加碼，進一步攀升至淨48%加碼，為2024年12月以來新高；不過美股青睞程度略有降溫，配置比重由淨6%加碼，回落至淨3%減碼；美股以外市場青睞程度則是升溫，歐股配置由淨18%加碼，攀升至淨25%加碼。

對新興股市的配置由淨39%加碼，小幅上升至淨40%加碼；對於日股的配置由淨4%減碼，攀升至淨3%加碼；對科技類股的配置由淨21%加碼，小幅下滑至淨19%加碼。

此外，對於債券的配置比重則由上個月的淨29%減碼，進一步下滑至淨35%減碼。

根據彭博資訊等外電新聞援引，1月美銀美林經理人調查報告顯示，投資者樂觀情緒進一步攀升來到4年半新高水準、對全球經濟前景的預期持續改善、現金水位進一步下滑。

美銀美林是依據現金水位、股票配置、對於全球成長前景的預期等指標，編制經理人情緒指數，1月數值由上月的7.3，攀升至8.1，達2021年7月以來高點。

經理人現金水位由3.3%進一步下滑至3.2%的歷史低點，低於2025年4月與2022年10月市場極度悲觀時的現金水位（4.8%與6.3%），而針對股市回調的保護措施則降至8年來最低。

尾端風險部分，雖然本月調查於格陵蘭問題升溫之前進行，但委內瑞拉、伊朗等問題已推升「地緣政治衝突」竄升為經理人最為擔憂的尾端風險，認同此情況的經理人比例達28%；「AI股票泡沫」以27%的比例並列最可能的尾端風險。

在擁擠交易方面，「做多黃金」歷經三個月又坐回最擁擠交易第一名寶座，做多科技七雄與放空美元分列二、三名，此外，最可能引發信用危機事件的風險來源為私募股權/債券，AI超大規模雲端供應商的資本支出與日本政府債市分列二、三名。

就總體經濟前景而言，對於2026年經濟情勢的預估，49%的受訪經理人預期不會著陸，44%預期將會軟著陸，僅有5%預期將會硬著陸，整體而言，預期未來12個月全球經濟成長力道將會轉強的比例由淨18%，大幅攀升至淨38%，達2021年7月以來最樂觀水準。

且經濟成長也將轉化至企業獲利，預期全球企業獲利將改善的比例，由淨29%進一步攀升至淨44%，同樣為2021年7月以來最樂觀水準。

對於今年11/5美國期中選舉結果預期，60%的經理人認為最可能的結果是民主黨控制眾議院、共和黨掌控參議院，16%預期會出現「紅潮」(共和黨同時拿下參眾兩院)。 1月美銀美林經理人調查於1/9～1/15進行，對管理5750億美元資產的196位經理人進行調查。

富蘭克林證券投顧表示，2026年以來國際局勢緊繃，除委國事件、伊朗抗爭，近期格陵蘭議題再度引發美歐之間關稅變數，為評價水準已高的全球股市帶來波動風險，不過評估此仍為川普慣性運用口頭施壓換取談判空間，一般預估美國與歐洲國家仍將透過外交方案解決格陵蘭問題。

再者美國財報季開跑，FactSet預估(1/16)史坦普500指數第四季盈餘成長8.2%，將是連續第十季成長，顯示企業基本面仍有望穩健推動美國與全球股市上攻，配置上宜採多元穩健，透過一股、一債、一平衡的麻花策略，美元及非美元資產並進，掌握2026年紅包行情。

