美銀美林經理人11月調查！首見63％憂股票高估 美股轉為減碼

11月美銀美林經理人調查報告顯示，63%經理人認為全球股票評價水準高估，創調查以來新高；但弔詭的是，股票配置仍從上月的淨32%加碼，進一步攀升至淨34%加碼，為9個月來新高。

其中，美股配置由淨1%加碼，下滑至淨6%減碼；歐股配置由淨18%加碼，下滑至淨9%加碼；對於新興股市的配置由淨46%加碼，下滑至淨36%加碼

對於日股配置由淨1%減碼，下滑至淨4%減碼；對於債券的配置比重則由上個月的淨24%減碼，上升至淨12%減碼。

根據彭博資訊等外電新聞援引，11月份美銀美林經理人調查報告顯示，投資者樂觀情緒進一步攀升並為2月以來高點、對全球經濟前景的預期持續改善、現金水位進一步下滑。

美銀美林依據現金水位、股票配置、對於全球成長前景的預期等指標編制的經理人情緒指數自5.7進一步攀升至6.4，達9個月新高；經理人現金水位由3.8%的低點，進一步下滑至3.7%，觸發「顯著賣出」的訊號。

2002年以來，曾有過20次現金水位來到3.7%或更低水準，其後1至3個月股市均呈現下跌走勢。

針對2026年可能成為表現最佳的資產類別，42%的經理人看好國際股市表現、22%的經理人認為是美股、9%的經理人認為是商品。對於股價指數表現的預估，37%的經理人預期新興市場指數表現將會勝出、13%的經理人認為是那斯達克指數。

當被問及，美國最高法院若判決美國總統依據《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)對進口商品加徵一系列關稅措施並不合法，之後的市場可能有什麼反應？有34%的受訪經理人認為股市將上漲伴隨殖利率攀升，25%預期股市將下跌伴隨殖利率攀升。

在AI主題調查部分，53%的經理人認為AI已然提升生產力，不過有淨20%的經理人認為企業有過度投資的現象，此為20年來首見經理人認為企業過度投資。

尾端風險部分，對於AI概念股評價水準過高的疑慮揮之不去，「AI股票泡沫」持續是經理人最為擔憂的尾端風險，認同此情況的經理人比例攀升至高達45%，居次者為債券殖利率無序攀升與通膨，認同比例僅為17%與16%。

在擁擠交易方面，「做多科技七雄」再度成為最擁擠交易第一名，其次為做多黃金與放空美元，此外，最可能引發信用危機事件的風險來源為私募股權/債券。

以上資料依據彭博資訊，於11/7～11/13進行調查，對管理4750億美元資產的172位經理人進行調查。

富蘭克林證券投顧表示，近期投資人持續獲利了結先前漲幅顯著的科技股，並轉向評價水準較低的產業，評估健康的類股輪動有助化解美股漲勢過度集中的風險，短線關注AI晶片龍頭輝達財報、美國就業數據與聯準會會議紀要。整體而言，目前全球景氣與企業獲利基本面表現仍佳，搭配年底美歐消費旺季登場下，市場仍有望震盪走堅。

富蘭克林證券投顧建議核心首選美國平衡型及非投資等級債券型基金，掌握美國經濟軟著陸及聯準會降息行情。股票部分，首選科技、創新科技股票型基金，參與AI及多元創新商機。

聯準會降息、美中貿易情勢緩解、新興市場加速貿易轉型及評價面便宜優勢，持續締造非美元資產機會，看好全球債券型基金及新興當地貨幣債券型基金，或以新興市場平衡型基金介入；股票看好日本股票型基金。

此外，黃金與傳統股債資產相關性低，建議在投資組合中納入5%~10%黃金股票型基金，有助分散風險並提高報酬機會。

