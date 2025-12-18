美銀美林經理人12月調查！樂觀情緒升逾4年高點 加碼這些股市

12月美銀美林經理人調查報告顯示，投資者樂觀情緒進一步攀升，並創逾4年來高點、對全球經濟前景的預期持續改善、現金水位進一步下滑。

美銀美林依據現金水位、股票配置、對於全球成長前景的預期等指標編制的經理人情緒指數，自6.4進一步攀升至7.4，達2021年7月以來新高水準，其中，經理人現金水位由3.7%的低點，進一步下滑至3.3%的歷史低點，觸發「顯著賣出」的訊號，自1998年以來曾見過9次現金水位低於3.6%水準，其後一個月全球股市平均下跌2%。

對2026年經濟情勢的預估，57%受訪經理人預期將會軟著陸、37%預期不會著陸，僅有3%預期將會硬著陸，整體而言，預期未來12個月全球經濟成長力道將會轉強的比例由淨3%攀升至淨18%，達2021年8月以來最樂觀水準，且經濟成長也將轉化至企業獲利，預期全球企業獲利將改善的比例由淨13%攀升至淨29%，同樣為2021年8月以來最樂觀水準。

對於債券殖利率水準的預期部分，有淨38%的受訪經理人預期未來12個月長債殖利率將會攀升，此為2022年4月以來最高水準。

在資產配置方面，對股票的配置仍從上月的淨34%加碼，進一步攀升至淨42%加碼，為今年以來新高，其中，美股配置由淨6%減碼，攀升至淨6%加碼；歐股配置由淨9%加碼，回升至淨18%加碼；對於新興股市的配置，由淨36%加碼，回升至淨39%加碼。

對於日股配置維持與上個月相同的淨4%減碼；對科技類股的配置，有淨21%的經理人採取加碼配置，為2024年7月以來最高水準

對債券的配置比重，則由上個月的淨12%減碼，下滑至淨29%減碼。

尾端風險部分，「AI股票泡沫」持續是經理人最為擔憂的尾端風險，不過認同此情況的經理人比例由45%略下滑至38%，也反應在經理人認為企業有過度投資現象的比例由淨20%，下滑至淨14%。

尾端風險居次者分別為債券殖利率無序攀升以及通膨，認同比例僅為19%與17%。

擁擠交易方面，「做多科技七雄」兩個月霸榜最擁擠交易第一名，其次為做多黃金與放空美元，此外，最可能引發信用危機事件的風險來源為私募股權/債券。

以上資料依據彭博資訊，12月美銀美林經理人調查於12/5～12/11進行，對管理5690億美元資產的203位經理人進行調查。

富蘭克林證券投顧表示，美股今年以來仍維持強勁且中長期牛市趨勢，近期股市創高後出現的震盪主要反應市場對評價水準與後續動能的態度轉趨審慎。不過，儘管短線高檔震盪難以避免，但整體經濟基本面與企業獲利仍良好，有望延續歲末行情，建議整體投資配置宜採穩健且多元配置，透過一股、一債、一平衡的麻花策略美元及非美元資產並進，掌握跨年行情。

