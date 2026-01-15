美鐵列車路線 也可選搭加掛豪華包租車廂
無論是迷人的皇家蘇格蘭人號（Royal Scotsman），或是經典的金鷹號（Golden Eagle），在歐洲或亞洲，豪華列車從來不乏選擇；但在美國，多數鐵路旅程僅限於搭乘美鐵（Amtrak），儘管這是不錯的旅行方式，但別奢望在臥鋪包廂裡享受香檳與魚子醬的管家服務。
悅游（Condé Nast Traveler）雜誌報導，隨著豪華列車旅行需求激增，私人火車包租公司Halloway於今年一月起，在加州及西部推出限時過夜路線。這些私人營運的車廂來自1950年代的老火車，經修復重現其世紀中期風華，配備臥室套房、專屬主廚烹調的餐廳，以及玻璃穹頂觀景窗；旅客沿途將飽覽加州太平洋海岸線、猶他州沙漠的雄奇峽谷，以及落磯山脈覆雪的山頂。
列車可供最多六人團體包租，行駛路線涵蓋美鐵兩條最富景觀的路線：海岸星光號（Coast Starlight）與加州和風號（California Zephyr）。除了這兩趟一天一夜、分別於1月15日及1月16-17日運行的限定班次，在美鐵所有目的地中，還有眾多私人包租的鐵路車廂可供選擇。
如何在美國搭乘私人包租車廂
乘坐私人鐵路車廂宛如穿越時光之旅，許多車廂可溯至1920至30年代。想像在歷史悠久的車廂中橫越國土，迷人細節包括桃花心木壁板與黃銅配件、復古陳設、獨立臥室及華麗的玻璃觀景空間，同時享受空調與淋浴等現代化設施。
全美可供包租的鐵路車廂通常由私人鐵道愛好者擁有，他們致力保存這段鐵路歷史；旅客可透過第三方旅遊平台預訂，如Halloway便有一月份的行程。每節車廂均有隨車人員，可預訂美鐵任何起訖站點，車主只需將私人車廂加掛於美鐵列車末尾，即可打造升級版客製化旅程。
Halloway官網描述，這些精心維護的車廂配備更寬敞的臥室、獨立廚房與休息室、專屬觀景區，以及一般商務車廂所沒有的高端設施。包租私人車廂的費用約在3千至1萬元以上不等，取決於車廂類型與行程規劃。預訂時限亦因行程類型而異，建議提前規劃以確保能選用中意的車廂。
若無意豪擲千金搭乘包廂，部分鐵路車廂營運者每年會開放數次大眾觀光行程，旅客可購買單程票與其他乘客同享懷舊之旅。
以下是幾款頂級私人鐵路車廂，可包租前往美國境內任何美鐵目的地。
- 錫達拉皮茲號（Cedar Rapids）：由密爾瓦基（Milwaukee）鐵路公司運營，這批車廂最初由著名工業設計師史蒂文斯（Brooks Stevens）於1948年為該公司連接聖保羅、密爾瓦基與芝加哥的路線所設計。
- 多佛港號（Dover Harbor）：這輛由以豪華內裝與奢華服務著稱的普爾曼（Pullman）公司製造的臥鋪車廂，為原裝骨董。在美國與加拿大商業鐵路線營運至1965年，退役後由國家鐵路歷史學會華府分會購得並修復。
- 潺潺溪流號（Babbling Brook）：1949年首造的鐵路客車，融合1940年代復古奢華與現代便利，配備全套廚房、淋浴間及獨立空調系統。醒目的不鏽鋼外殼與復古標誌，喚起人們的歷史記憶；它曾行駛於紐約至波士頓、芝加哥的新英格蘭州際鐵路線，最終於1980年代被私人公司購得。
- 華倫·R·亨利號（Warren R. Henry）：該車廂最初於1955年為聯合太平洋鐵路公司建造，經修復重現昔日風采，頂層設有玻璃穹頂觀景區，配備可旋轉皮椅與沙發，可容納18名乘客。由於車廂內未設置臥室或臥鋪，該列車適合一日遊的團體觀光行程。若需長途旅程，該車廂常與伊芙琳·亨利號（Evelyn Henry）搭配，後者設有五間臥室，包含一間超大雙人床的套房。
- Kitchi Gammi俱樂部號：這節普爾曼車廂始建於1923年，歷經多次易主與中西部鐵路線更迭，直至1980年代末期退出營運。後由維吉尼亞鐵路投資公司購得這節前身為Kitchi Gammi俱樂部的車廂，將其修復為開放式臥鋪車廂，重現昔日風采；設有觀景休息區與多功能座位區，日間作為餐廳，夜晚則轉換為八組上下鋪臥鋪。
- 藍嶺俱樂部號（Blue Ridge Club）：這輛由普爾曼公司於1950年製造的鐵路客車，現可容納六位過夜旅客。三間臥室配備獨立溫控系統，主臥套房設有雙人床及完整獨立衛浴（其餘過夜旅客共用一間設有淋浴間的公共衛浴）。獨特的照明設計，使車廂休息區在入夜後可化身各類活動的完美舞台。
