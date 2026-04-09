美長島建築師承認殺8女 吉爾戈海灘謀殺案落幕

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（中央社紐約8日綜合外電報導）美國長島一名建築師今天在法庭上承認自1990年代起殺害8名女性。這起惡名昭彰的連環殺人案曾困擾調查人員多年，直到2023年採集到DNA證據，才協助警方逮捕霍爾曼進而破案。

路透社報導，紐約州薩福克郡（Suffolk County）地區檢察官辦公室在聲明中表示，現年62歲的霍爾曼（Rex Heuermann）告訴紐約河源（Riverhead）一名法官，他勒斃那些女性，其中大多數是20多歲，並將部分屍體分屍，再以粗麻布包裹屍塊丟棄。

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他原本遭控犯下7項謀殺罪，這些案件發生於1993年到2010年間，他原本將在今年秋季受審。今天出庭時，他承認犯下第8起殺人案，但此案不在指控名單上。

檢方表示，預計他在6月回到法庭時，將被判處無期徒刑且不得假釋。

2010年到2011年，警方在吉爾戈海灘（Gilgo Beach）一處偏遠地帶發現多處人類遺骸，使得「吉爾戈海灘謀殺案」引發全美關注。吉爾戈海灘位於紐約市以東約48公里處，距霍爾曼住家僅需短程車程。此案的調查持續多年，但遲遲未能指認出犯嫌，後來啟發了多部電影與紀錄片。

法新社報導，霍爾曼曾在網路上搜尋數百次與這起謀殺案調查相關的資訊，問過「為什麼長島連環殺手還沒落網？」等問題。

在記者會上，地區檢察官狄爾尼（Raymond Tierney）描述一個令人毛骨悚然的連環殺手形象，稱殺手自稱是一名「無害的父親」。他說：「這名被告就在我們身邊行走，假扮成平凡的郊區父親，但實際上，他一直癡迷於鎖定無辜女性，並置她們於死地。」

調查人員最終能將霍爾曼與此案聯繫起來，部分原因是監視小組在曼哈頓（Manhattan）跟蹤霍爾曼時，看到他丟棄一塊披薩餅皮，調查人員隨後從這塊披薩餅皮採集到DNA證據。

霍爾曼的律師布朗（Michael Brown）在庭審結束後向媒體表示，霍爾曼決定認罪，是為了讓受害者家屬與自己的家人免於經歷審判過程的痛苦。認罪協議也包括同意配合聯邦調查局（FBI）行為分析小組調查。

布朗說：「我認為今天的進展，有望為家屬們帶來一些平靜與慰藉。」（編譯：張曉雯）1150409