美門醫院正在擴大規模加建新園區 美門醫院及美門醫院南區總裁兼首席執行官Eric Carney

近期，RWJBarnabas Health 計劃將美門醫院（Monmouth Medical Center）享譽全球的醫療服務擴展至Tinton Falls沃格爾醫療園區，是在為當地醫療服務做更全面的佈局以服務更廣大的社區及民衆。而一些文章和社交媒體帖子嚴重歪曲並斷章取義了該提案的真相。有人反對該提案，質疑我們對所服務社區中弱勢群體的承諾，這種說法不準確，坦率地說完全是錯誤的。

需要明確的是美門醫院原址不會關閉，是在擴大規模加建新園區。

我們向新澤西州衛生部提交的需求證明申請包括將住院產科、兒科和內外科服務遷至沃格爾醫療園區（Vogel Medical Campus），並對長枝 (Long Branch) 園區進行重大投資。我們有信心滿足每一位依賴我們醫院的患者的獨特需求，同時兼顧我們讓社區更便捷獲得醫療服務的使命。

我們將同時在Long Branch和Tinton Falls 運營並提供全方位服務的急診室，以擴大本郡的急診能力。沃格爾醫療園區也將為該地區增加產科和新生兒重症監護室 (NICU) 床位，以滿足我們社區日益增長的需求。反對者的言論忽視了一個事實：RWJBarnabas 正在建立一個醫療網絡，以滿足美門郡的未來需求。事實上，RWJBarnabas Health 為醫療補助 (Medicaid) 和慈善醫療 (Charity Care) 計劃的受益者提供的醫療服務是新澤西州任何其他醫療系統的兩倍。RWJBH醫療系統對所服務的每個社區的堅定承諾，透過對沃格爾醫療園區的投資得到了進一步的體現。

到2025年，美門醫院將為近21,000名患者提供核心醫療服務，這些服務將於2032年轉移至沃格爾醫療園區。其中，7,000名患者（佔總患者人數的30%以上）將符合醫療補助 （Medicaid）的資格。此外，90%的醫療補助受益人來自 (Long Branch County), 涵蓋蒙美門郡大部分地區、蜜豆郡南部和海洋郡北部。

美門醫院不僅僅是一家服務於單一郵遞編碼區號的醫院。因爲我們享譽全球的醫療服務——更重要的是——我們對病患照護的堅定承諾，使我們成為當地主要行政區劃的醫療中心和病患的首選就醫目的地。事實上，今年在我們醫院接受治療的患者中，86% 居住在長枝(Long Branch) 之外，而我們婦 產中心出生的嬰兒中，95%也出生在 (Long Branch) 之外。

Vogel 新的醫療園區距離美門醫院目前在Long Branch的 園區僅 6 英里，但從 (Garden State Parkway - GSP) 和 18 號公路都可輕鬆抵達，因此交通更加便利，這使得我們如今和將來都可以很榮幸能為更多人提供服務。

Long Branch老園區將成為住院和門診行為健康的目的地中心，並保留放射科和外科等關鍵門診服務，同時保留全方位服務的急診科。我們也將為需要住院過夜的病患保留 24 張觀察床位，進一步補充我們在 Long Branch的全方位服務急診室。為確保現在位於 Vogel 醫療園區的醫療服務可近性，我們承諾提供從 Long Branch到 Tinton Falls的免費按需交通服務。救護車也將駐紮在 Long Branch園區，以方便任何緊急運輸。這些事實反映了我們對美門醫院未來願景的理解，也是我們社區應得的。它們也進一 步展現了我們對所服務弱勢群體的承諾，以及我們讓醫療保健更便捷的使命。

美門醫院不僅僅只是 Long Branch的一棟磚砌建築；這裏是每一個我們有幸服務的社區的組成部分。我們透過與社區健康部門的合作、對其他以使命為導向的非營利組織的支持以 及非凡的同情心來實現這一目標。簡而言之，在最需要幫助的人最需要幫助的時候，我們齊心協力，伸出援手。

我們將在Long Branch進行未來投資，以更好地支持需要行為健康護理的人們，並有機會打造我們患者應得的先進醫院，這些投資令人興奮，也具有變革意義。我們熱愛未來— —而且，因爲我們一如既往地致力於提升並保障整個大美門郡地區的醫療保健服務，我們相信您也會如此。

