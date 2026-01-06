美閃電出擊助長北京仿效？ 美學者：不會

美軍以突襲方式攻擊委內瑞拉。（翻攝自X）

美國總統川普近日下令發動代號「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以突襲方式生擒委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，引發國際高度震撼。由於行動具備明顯「斬首」色彩，外界憂心，北京恐以此作為先例，美國「馬歇爾基金會」（German Marshall Fund, GMF）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）6日在社群平台發文，僅以一句話回應相關揣測：「不會（No）。」她強調，將美國對委內瑞拉的特殊行動，直接套用在台海情境，是對戰略現實的誤讀。

對外界憂心中共以美對委內瑞拉軍事行動合理化未來對台動武，甚至複製斬首模式，引發台海安全疑慮。美國智庫圈第一時間出面降溫。

葛來儀指出，委內瑞拉行動屬於高度特定的政治、法律與軍事條件組合，並非可複製的模板。台海涉及的是核威懾、大國衝突與多邊盟友結構，北京的決策邏輯，不會因美國一次跨洲行動就被改寫，更不會因此「突然多了一套正當性」。

國安體系人士分析，中國對台動武的「劇本」不是秘密，無論是封鎖、灰色地帶衝突，或全面作戰，解放軍歷次演訓早已反覆公開示範。真正的關鍵在於北京是否判斷「打得贏、承受得起代價」。

官員直言，能否嚇阻中國，靠的不是國際公約或道德呼籲，而是台灣自身的軍事實力與防衛韌性。「只要台灣讓對方清楚知道，動手的代價極高、風險不可控，劇本就算寫好，也未必敢演。」

值得注意的是，葛來儀近期也與「美國企業研究所」（AEI）研究員庫柏（Zack Cooper）等多名重量級學者，共同發表最新報告《假如中國武力犯台——中國發動台海小規模衝突與全面戰爭之代價》。報告於6日正式發布，系統性推演北京若對台動武，無論是「有限衝突」或「全面戰爭」，都將付出沉重經濟、軍事與政治成本。

報告指出，即便是北京自認可控的小規模衝突，也可能迅速升高，導致國際制裁、資本外逃、供應鏈斷裂，甚至動搖中共長期倚賴的經濟穩定基礎；若全面開戰，後果更可能重創中國數十年累積的國力。

美方智庫認為，美國此次對委內瑞拉的行動，更多是展示執行力與情報整合能力，並非對外輸出「新戰爭模式」。真正影響台海安全的，仍是台灣自身防衛投資是否到位，以及是否持續向外界釋放「不好惹」的訊號。換言之，美國抓了馬杜洛，並不等於替北京鋪好台海的路；真正決定戰與不戰的，從來不是他國的一次行動，而是實力與代價的真實計算。

