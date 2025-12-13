美開放H200銷陸 路透：輝達擬為中國大陸強勁需求提高產量

輝達H200晶片，獲美國總統川普批准，可出口中國大陸。

美國政府同意人工智慧（AI）晶片大廠輝達向中國大陸出口H200晶片，引發關注。路透社獨家報導引述兩名消息人士說法指稱，輝達告訴中國大陸客戶，該公司考慮增加其H200晶片產量，這款晶片訂單超出現有產能。

美國總統川普9日表示，美國政府將允許輝達出口其H200處理器至中國大陸，其中25%營收將上繳政府。一名消息人士指稱，中國大陸企業對H200晶片的需求強烈，促使輝達傾向增產，輝達則未立即回覆路透社的置評要求。

路透社10日報導指出，字節跳動與阿里巴巴等多家中國大陸企業本週與輝達洽談購買H200晶片的事宜，而且渴望大量訂購這款晶片。但中國大陸政府迄今尚未批准輝達H200晶片相關採購，目前仍然存在變數。

根據兩名消息人士及另一位知情人士說法，中國大陸官員10日召開緊急會議，將決定是否開放進口H200晶片。消息人士透露，在中國大陸推動本土AI晶片產業之際，中國大陸客戶相當關切H200晶片的供應狀況，已向輝達尋求說明。