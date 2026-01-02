美關切中共軍演 外交部：理念相近國家支持臺海和平穩定

記者吳典叡／臺北報導

美國國務院針對中共在臺海周邊軍演表達關切，外交部今（2）日指出，美國的聲明再次展現理念相近國家明確表達對臺海和平穩定的支持立場。

美國國務院於美東時間2026年1月1日發表新聞聲明，關切中共近日在我國周邊舉行聯合軍演，升高緊張情勢。除日本、菲律賓、歐盟及澳洲等國對中共軍演表示關切外，美國的聲明再次展現理念相近國家明確表達對臺海和平穩定的支持立場，外交部對此表示誠摯感謝。

外交部表示，美國國務院1月1日發布「回應中共在臺周邊進行軍演」新聞聲明，指出中共針對臺灣及區域國家的軍事活動及論述，已升高不必要的緊張，美方敦促北京克制，停止武力脅迫臺灣，並代之以有意義的對話。美方支持臺海和平穩定，反對片面以武力或脅迫改變現狀。

外交部指出，歡迎並感謝美國政府就中共升高臺海緊張情勢的行徑表達關切。臺美共享自由民主理念價值，近日各國政府及國會紛紛發聲也顯示維持臺海和平穩定已是國際共識，並符合各方的重要利益。聯合國憲章明文禁止使用武力或威脅，該原則也同樣適用於臺海及第一島鏈的相關海域，臺灣將持續與美國及所有理念相近國家共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，攜手促進全球與區域的和平、穩定與繁榮。