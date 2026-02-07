美關切國防特別條例卡關 蔣萬安：立院應嚴格把關

（中央社記者陳昱婷台北7日電）在野黨阻擋為期8年、新台幣1.25兆元國防特別條例引發美方關切，台北市長蔣萬安今天表示，他支持厚植國防實力，但立法院仍要實質審查、嚴格把關。

行政院版、為期8年、規模1.25兆元的國防特別條例未付委，改由民眾黨團版本付委審查，引發美國立法部門關切。國民黨今天表示，支持合理軍購預算，請美國在台協會如實向美國會轉達，莫被民進黨政府誤導。

對於是否擔憂國民黨說法傷害到藍營與美方關係、是否認為民進黨政府應說清楚軍購內容，蔣萬安今天出席2026台北年貨大街後華地走街前被媒體堵訪表示，他已經表達過，他支持厚植國防實力，但作為民主社會，立法院仍要實質審查、嚴格把關。

此外，媒體詢問，是否希望朝野盡快促成簽訂台美關稅協定。蔣萬安表示，大家都期待中央能針對協定內容做清楚完整的說明，並降低對產業的衝擊，同時確保勞工及中小企業權益。（編輯：張銘坤）1150207