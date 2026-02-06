美關切立院擋軍購 前藍委許毓仁憂心：時間不在台灣這邊

前藍委許毓仁認為，時間不在台灣這邊，若立院持續擋軍購和貿易協定，最終政治後果將由台灣直接承擔。（翻攝自許毓仁臉書）

行政院提出的8年1.25兆國防特別預算遭藍白陣營以人數優勢，在立法院多次封殺拒審，遲遲無法付委審查，美國華府也一再對此表示關切。近日美國總統川普和中國國家主席習近平通話，其中談及台灣議題，前國民黨立委許毓仁指出，軍購是川普本人高度重視的政策，台灣的國會反對軍購，政治後果將由台灣承擔。4月川習會即將登場，台灣重回大國政治的核心議題，「時間並不站在台灣這一邊」。

藍白杯葛國防預算，民眾黨還提出大幅刪減的版本試圖取代，然而國防部認為，白營版本不僅內容不完整，亦欠缺專業評估。近日美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）公開點名，表態對台灣在野黨在立法院大幅刪減國防預算感到失望。

現為美國華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員的前藍委許毓仁，5日在臉書發文表示，華府罕見出現高度一致的訊號，包括韋克爾及資深參議員蘇利文等3位重量級聯邦參議員公開對台灣立法院阻擋軍購表達關切，「這些人一向是最堅定、最長期的挺台派。」

許毓仁指出，這些人的發言特別值得警惕，在華府的現實判斷中，「軍購」與「台美貿易與關稅協定」是高度連動的政治事實，而非彼此獨立的技術議題。若反對黨一方面阻擋軍購，另一方面又阻擋台美貿易關稅協定，在華府眼中，這將不再被視為正常的國會監督，而是對整體戰略合作的質疑，傷害台灣整體的可信度。

若川普失去耐心？ 已有韓國當前例

他更強調，「軍購」與「台美貿易關稅協定」都是川普本人高度重視、並反覆定錨的施政重點。一旦被認美方認定台灣內部連最基本的自我防衛共識都不存在，沒有人能保證，美方不會選擇最直接的方式回應，也就是等到川普對失去耐心、在社群媒體上發言，稱台灣的國會反對軍售和貿易協定，屆時若關稅一夕被大幅提高到40%也並非不可能，早已有韓國作為前例。

許毓仁直言，一旦如此受傷的將不只是某個政黨，而是整個台灣產業、企業、勞工與一般民眾，政治後果將由台灣直接承擔。他認為，選民不會細分責任歸屬，只會記得哪一個政黨被視為「製造風險的一方」，而這對台灣只有壞處，沒有好處。

「時間並不站在台灣這一邊。」他提到，習近平和川普通話，將台灣問題列為重中之重，4月川習會即將登場，台灣已重新回到大國政治的核心議題，「台灣能否展現自我防衛與戰略一致性的決心，正在被放大檢視。」

