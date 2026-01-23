美關注台灣國防預算僵局 紐時：美方可能加強施壓在野

台灣反制中共威脅，國防部要透過1.25兆國防特別預算迅速提升戰力，獲得美國在台協會AIT處長谷立言力挺，不過在野多次擋下國防特別條例，引起國際關注。《紐約時報》報導，台灣朝野政治僵局，恐引起外界質疑我方提升自我防衛的能力，美方對此可能加大施壓在野黨。

外交部次長吳志中表示，「其實我們自己也要先講說，我們自己國家本來就是自己要捍衛，如果在被這麼大的關注之下，我們把捍衛台灣的事情交給別人，我想不是一件好事。」

台海被國際視為衝突地區之一，吳志中強調，台灣要捍衛自己跟國際尋求共同利益；針對谷立言提到自由不是免費，藍委賴士葆直言就是要台灣盡快交保護費。

國民黨立委賴士葆認為，「買武器就是保護費的一種，現在等於是他要叫你趕快交，我們交的不夠快，他就生氣了。」

立法院民眾黨團總召黃國昌指出，「台灣只要付錢就好，付完錢就提升台灣的國防戰力，還是要拿到武器，才能提升台灣的國防戰力。」

除了國防特別預算卡關，2026年度總預算案還沒有付委審查，藍白抽出TPASS等38項新興計畫先動支，共718億元，朝野協商22日破局，但藍白仍力拚本會期通過，綠營反批在野偽善，不審總預算。

立法院國民黨團書記長羅智強批評，「不要一邊喊TPASS會斷炊，一邊喊生育津貼會斷炊，就真的要他表決的時候，民進黨就開始擺爛、缺席、反對。」

民進黨立委吳思瑤回應，「不能夠用決議案來凌駕，應當經過三讀程序的預算案。即使這個議案被表決通過，它的效力也大有問題。」

23日院會朝野達成共識，針對總預算新興計畫先動支案將再次協商才處理。