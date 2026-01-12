美關注白１事？昌赴美從實招來？回台會辦正事？

民眾黨立委黃國昌在下個月1日卸任之際，昨（11日）臨時宣布訪美，聲稱將和美國政府單位討論關稅和軍購議題，外界質疑是卸任立委前的畢業旅行。黃國昌則反批：「執政者擺爛，自己就有責任撐起這個國家」。對此，民進黨立委王定宇在《台灣最前線》節目中指出，黃國昌這次赴美，美方就只想問黃國昌一件事。

王定宇指出，以行政院副院長鄭麗君花了幾個月的時間，代表台灣和美國談判的關稅議題，已經談出相當的結果，目前就等待公布結果，而關稅是政府對政府之間的溝通，黃國昌未得到授權，不可能代表政府和美方談判。

王定宇直言，美國若真的要跟台灣的國會談正事，一定是跨黨派的溝通，黃國昌這次的短暫停留，有可能是美國想要「單一議題、單一對象」的處理事情。據了解，美方從行政部門、五角大廈、國會議員到智庫，全部就只關注我方一個問題，就是「為何黃國昌領導的民眾黨，要配合國民黨阻擋國防預算」，美國認為台灣現在緊急需要提升國防，且也許這兩天還會再公布一批軍購項目，若黃國昌如外界猜測是「被叫去」，或者是他覺得要去過個場，回來之後比較有台階可以下，樂見黃國昌回來後可以辦正事。

