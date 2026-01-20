美關稅判決將出爐 行政院：若改課232關稅 已建立磋商優惠條款

美國最高法院即將公布對川普關稅的判決，外界關注是否影響台美對等關稅談判已談妥的內容。對此，行政院長卓榮泰今天(20日)表示，若判決對川普關稅不利，衝擊多少會有，但美方也在適度調適，將許多品項移至232關稅。副院長鄭麗君則說，已將232條款未來可能新增的各種關稅納入談判，並議定建立持續諮商最優惠待遇的機制，後續會緊盯判決動態及美方因應，在各種不確定性中，爭取最高優惠。

美國總統川普(Donald Trump)援引「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)，在國會沒有宣布進入緊急狀態下，就向全球開徵對等關稅，引發爭議，美國最高法院近期將對此案作出判決。

行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君20日率領談判團隊召開記者會，說明台美關稅談判成果，並被問及此事是否影響台美對等關稅的談判共識。卓榮泰表示，若判決不利川普關稅，衝擊多多少少會有，不過，已知美方也有在做適度調適，例如將許多課稅品項移至透過232條款課稅，而台灣在談判時已經與美方達成共識，就未來可能的232關稅項目磋商持續給予台灣最惠國待遇。他說：『(原音)但是我們在232條款當中已經得到了適度的、我們認為是順差國、對美順差國當中最好的一些保障，所以我們認為這個衝擊多多少少，但是一定要等到對方判決確定之後，我們才能夠有進一步來做任何磋商或是因應的一個可能性。』

鄭麗君補充說明，會緊盯美方最高法院判決的動態，並推演判決出爐後美方如何因應。而台美過去談判也花了相當多時間，就232條款未來可能的各種關稅情境做預先性談判，並爭取到包括半導體及其衍生品最惠待遇、既有232關稅項目最惠國待遇，且談判也確立一項條款，針對未來232條款的調查項目，建立雙方磋商機制持續爭取優惠。

鄭麗君強調，政府已做相關準備，必須在各種關稅變動不確定性當中，爭取最高優惠，以穩定治理不確定性，免除產業的不可預測性。(編輯：鍾錦隆)