美關稅戰掀工具機寒冬 台中工業區廠房易主 專家：沒賺頭了
台灣工具機產業面臨多重挑戰，美國關稅戰後形勢嚴峻。工具機出口呈現負成長，三大市場美國、中國大陸及歐洲均受阻礙。中部地區工廠開始出現易主或收攤現象，廠房轉售價格多在3000萬至8000萬元間。業者表示，台灣工具機業者雖擁有客製化優勢，但在國際市場競爭日益艱難，需積極尋求突破，包括發展商品化產品及建立商業生態系，以避免在國際市場被淘汰。
在機器穩定製作下，Q彈有勁的麵團變成一顆顆渾圓飽滿的小籠湯包。台灣專做食品工具機的業者主打客製化優勢，在國際間占有一席之地，但在美國關稅戰後也嗅到危機。工具機公司總經理蔡承諺表示，同業傳產區塊受到嚴重影響，台中工具機龍頭因美國關稅問題面臨壓力，美國市場競爭本就激烈，加上關稅堆疊達20幾個百分比，導致美國客戶群觀望不敢下單。
客戶被關稅嚇得不敢下單，造成產業重傷。從外銷訂單年增率來看，2025年9月機械設備雖有11.42%的成長，但卻是因為檢量測設備以及電子設備的拉抬，工具機的出口卻呈現負成長。亞太商工總會執行長邱達生指出，美國是最大市場，關稅平均稅率從4.7%上升至24.7%；中國大陸是第二大市場，但不斷併購歐洲廠商，以規模經濟方式與台灣工具機競爭；第三大市場歐洲則有轉進俄羅斯的疑慮，導致工具機出口三條線都受到障礙。
尤其以工具機為聚集的中部地區，開始有廠房易主、收攤的消息傳出。房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，傳產業者評估退場意願變得濃烈，因為沒有賺頭了。這些廠房的轉售金額普遍介於約3000萬到8000萬之間，大多在1億元以下。中小型業者財力狀況相對有限，面對衝擊時可能成為海嘯第一排的受害者。陳定中進一步指出，廠房出租也受地點影響，像彰化水五金聚落距離都會區較遠，周邊缺乏科技業發展，不太會有科技廠接手廠房的情況。
邱達生強調，台灣工具機經營本來就很困難，因為在海外自由貿易協定的覆蓋率不足，導致海外市場價格競爭優勢較弱，現在又面臨美國對等關稅，情況更加困難。工具機產業前景不樂觀，加上日幣貶值使日本工具機產業更具優勢，美國對日本的對等關稅也比台灣低，台灣工具機產業只能尋找其他出路。蔡承諺分享，除了台灣的客製化品質優勢外，他們公司在過去三四年集結商業生態系理念，與盟軍合作將產品商品化，提升產品競爭力。業者積極拉抬優勢，避免台灣工具機產業在國際上被淘汰。
