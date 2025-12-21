美關稅新局 經部企業策略標竿交流助臺商掌握全球投資新契機

美國新關稅措施導致全球供應鏈持續進行重組，也帶來新的產業分工與跨國投資機會。經濟部未來將持續協助臺商穩健因應變局、掌握投資商機，並強化於全球供應鏈中的影響力。

經濟部投資促進司日前主辦「美國關稅新局─臺商投資新機會與策略研討會」，與會者反映，透過最新資訊及經驗分享，對於企業評估投資調整具高度參考價值。與談指出，企業在投資調整中，可能面臨成本、人才、能源及法規等多重考量，決策過程應思考兼顧生產成本與市場價值，部分赴外投資面臨當地電力及政府優惠措施取得困難等，盼政府能提供協助；企業代表多認為持續強化對客戶提供靈活、彈性及效率之客製化服務，仍為確保及提升供應鏈接單能力之關鍵。

臺商在全球市場具備靈活彈性競爭優勢，同時希望在美國關稅新局下，掌握全球投資營運的新商機。法人智庫代表說明美國最新關稅變化、供應鏈韌性與安全趨勢、企業投資機會與因應策略，以及政府協助與輔導臺商資源措施等，並協助企業了解不同產業如電子、機械、金屬、紡織等，在面臨不同程度成本結構調整變局下，仍可關注全球可能的新投資市場與機會，進行有效的投資策略變革。

此次會議亦邀請國內企業代表分享因應策略標竿作法，包括正隆公司總經理張清標說明透過新增東南亞產線成為企業成長引擎、台中精機廠公司副總經理許文治闡述積極響應回臺投資並融入國內最新產業政策、信邦電子總經理梁偉銘介紹前進北美投資及強化客製化專案實戰、大田精密工業董事長李孔文分享東南亞海外新廠營運規劃與成長動能、仁寶電腦工業副總經理江穎範說明赴美、墨投資在地化製造雙據點協同戰略、友達光電執行長柯富仁闡述北美拓點就近市場的投資新思維。

本次研討會共同協辦單位包括：中華民國全國工業總會、中華民國全國商業總會、台灣工具機暨零組件工業公會、台灣軸承暨傳動件輸出業公會、台灣產業用紡織品協會、台灣區模具工業公會、台灣針織工業公會、台灣區絲織工業公會、台灣化學產業協會、社團法人台灣服務業發展協會、台灣區金屬品冶製工業同業公會、台灣國際物流暨供應鏈協會。

會中並結合中華經濟研究院區域發展研究中心副主任楊書菲、台灣經濟研究院所長吳孟道、資訊工業策進會產業情報研究所副所長楊中傑、商業發展研究院經營模式創新研究所研究員謝明穎等法人專家分享專業訊息。