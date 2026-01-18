美關稅施壓格陵蘭議題 歐洲諸國反彈

記者廖子杰／綜合報導

美國總統川普17日宣布，決定自2月起加徵10%進口關稅措施，向反對美方掌控丹麥自治領土格陵蘭的國家施加壓力；但英國、德國、法國、丹麥、挪威、瑞典、芬蘭及荷蘭等8國與歐洲聯盟（EU）領袖齊聲反彈，引發國際社會密切關注。

川普指不排除6月1日起提高至25%

「英國廣播公司」（BBC）報導，川普17日透過「真實社群」發文表示，直到在美國達成「完全並徹底購買格陵蘭」協議為止，都將繼續施行加徵關稅措施，且不排除從6月1日起提高至25%；他除批評歐洲無視美國國安風險，也表明將繼續採取「強而有力的舉措」，確保化解潛在外部安全威脅。

對此，遭點名的歐陸領袖紛紛反彈。英國首相施凱爾指出，「對同樣追求北大西洋公約組織（NATO）集體安全的盟邦施加關稅「是項錯誤」，強調會直接與華府溝通；法國總統馬克宏直指關稅威脅「令人無法接受，且無立足之地」；瑞典總理克里斯特森則重申不受恫嚇，「只有丹麥和格陵蘭有權決定自身相關事務」；丹麥外交部長拉斯穆森也公開對川普的關稅威脅「感到驚訝」。

歐盟示警侵蝕跨大西洋關係

此外，歐盟執行委員會主席范德賴恩和歐盟理事會主席柯斯塔也共同示警，直言「加徵關稅恐將侵蝕跨大西洋關係，帶來危險惡性循環風險」；並宣示歐洲將保持團結與協調，透過推動對話繼續磋商相關進程、致力維護自身主權。歐盟輪值主席國賽普勒斯也表明將邀集成員國代表緊急會商對策。

值得注意的是，面對川普近來強硬言論，丹麥的格陵蘭社群同日也在首都哥本哈根、格陵蘭首府努克等地發起「別碰格陵蘭」（Hands off Greenland）遊行，上千名民眾齊聚美國大使館前表達訴求，盼將心聲傳達給美國與全世界。

大批格陵蘭民眾17日走上努克街頭遊行，表達「格陵蘭不出售、格陵蘭屬於格陵蘭人」的堅定心聲。（達志影像／美聯社）

川普宣布對英、德、法、丹麥等8個歐洲國家加徵關稅，直至全面掌控格陵蘭，引發歐陸多國領袖強烈反彈。（達志影像／路透社資料照片）