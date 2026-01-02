美關稅衝擊 中小微企申貸92.2億元

經濟部為即時協助產業及國人因應美國關稅衝擊，增進我國經濟發展動力及國際競爭力，編列約四六○億元相關特別預算辦理支持產業之四大措施，以協助產業解決資金周轉困境、提升技術能量並加強海外市場布局，並已自一一四年八月七日開放全面受理申請，以協助受影響產業因應調整，度過短期衝擊。

經濟部公布四項支持措施截至一一四年十二月卅一日止收件情形如下：一、外銷貸款優惠保證加碼：中小企業每家可申請最高六千萬元保證額度、保證成數最高九點五成、全額減免保證手續費最長二年，非中小企業則提供每家一億元保證額度、保證成數八至九成；目前已核保卅八件，核保融資金額約十五億元。

二、中小微企業多元發展專案貸款加碼：提供最高三千五百萬元貸款額度、利率上限二·二二%，其中貸款金額在一千萬元以內者利率減碼一·五%、期間最長六個月，貸款一百萬元以內者保證成數一律為十成。超過一百萬元，保證成數最低九成；目前已申貸九七三件，申貸金額九十二·二億元。

三、研發轉型補助：提供受影響製造業研發創新及設備汰舊換新補助，個案補助每家最高五百萬元，產業聯盟最高四千萬元，企業自籌款須超過全案總經費五十%，且全新設備購置費不得超過全案總經費四十%；目前已接獲一○八八件廠商申請，以金屬機電業最多，其次為民生化工業。

四、爭取海外訂單：提供受美國關稅影響廠商補助，單一企業補助每家最高五百萬元，二家以上聯合申請補助最高二千萬元，補助標的包含於海外新設展示中心、服務（維修）中心及發貨倉庫等實體據點，或新增代理商、經銷商等，自籌款須達全案總經費五十%以上；單家、多家僅能擇一申請。目前已接獲五四九件廠商申請，申請案件產業別以機械設備、民生及金屬製造為主。