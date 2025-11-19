美關稅衝擊 勞動部推無薪假補貼

勞動部雲嘉南分署自接獲減班休息通報後，便立即啟動關懷與輔導服務。（雲嘉南分署提供）

記者黃文記∕官田報導

為協助受美國對等關稅政策等國際情勢影響而放無薪假的勞工及企業，勞動部勞發署雲嘉南分署接獲通報後，協助勞工和企業申請相關補貼措施，協助勞工穩定生計，陪伴企業共度難關。

雲嘉南分署指出，勞動部啟動強化版「僱用安定措施」，將適用製造業類別擴及至食品及飼品、紡織、橡膠製品、塑膠製品、金屬製品、電力設備及配備、機械設備、汽車及零件，以及其他運輸工具及其零件等九大行業，並將勞工薪資差額補助從原來的五成提高至七成，施行期間也追溯到從今年八月一日至明年一月三十一日，每人每月最高可領一萬二千一百元、最長補助六個月、最高可達七萬二千六百元。

另為鼓勵減班休息的勞工提升職能，勞動部滾動調整「勞工再充電」計畫，勞工不再受「減班時段參訓」限制，自行擇選空檔參訓，只要於減班期間內參加企業自辦、分署自辦、委辦或經認定之實體及線上課程，都可納入補助時數，訓練津貼每小時一百九十元、每月補助最高一萬七千二百一十元。

此外，企業自行辦訓的開課人數，也不再受最低五人限制，協助小企業也能自行規劃適合課程，於減班休息期間充電勞工職能、提升企業競爭力。