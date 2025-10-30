美關稅衝擊 牽動600億元稅收

立法院預算中心出具報告顯示，到2025年8月底，中央政府稅課收入預算達成率僅92.2％，甚至低於Covid-19疫情期間同期，財政部應仔細評估，美國關稅政策對稅課收入的影響。

立院預算中心指出，依據財政部統計，從2016年到2024年，中央政府稅收從1兆5388億餘元增至2兆6897億餘元，除了2020年外，全年皆達到預算數。到了今年的8月，中央政府累計實徵淨額1兆8151億餘元，為2023年度以來同期最低，而其預算達成率僅92.2％，為近10年同期最低。

廣告 廣告

財政部分析，各稅未達預計目標原因，包含貨物稅是受美國關稅政策影響致車輛類稅收持續減少，營所稅及營業稅則因實施延分期繳納措施及適用外銷零稅率營業人退稅增加而減少。

關稅則是美國關稅政策影響，導致小客車及動物產品進口減少，另證交稅受景氣及美國關稅政策不確定性波及，股市劇烈波動致成交值減少，證交稅也隨之減少；由此可見美國關稅對稅收造成極大的影響。

財政部關務署統計，美國進口貨物金額從2020年度的9617億元，擴增至2024年度1兆4857億元，與其相關稅目有關稅、貨物稅、營業稅等，合計稅收也從2020年的531億元增加至2024年度632億元。

立院預算中心表示，日、韓等國家為爭取美國關稅稅率調降，與美國達成開放汽車與稻米等農產品進口協議，菲律賓及越南則對美國實施「零」關稅。

美國對進口至我國農畜產品、小客車關稅及非關稅障礙等議題相當關切，且2024年，美國動植物產品、運輸工具的進口關稅占整體美國進口關稅比率超過5成3；且進口小客車貨物稅收入，占來自美國整體進口貨物稅收入比率更高逾9成。

預算中心認為，美國關稅政策對所得稅、營業稅、證交稅等稅目影響亦甚大，政府應審慎評估並完整揭露其對整體稅收影響。