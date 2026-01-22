美關稅談判底定 勞長：傳產看到隧道盡頭的光

勞動部長洪申翰22日接受廣播節目專訪時指出，有傳統產業近日向他說「像是看到隧道盡道的光或一盞燈」。（報系資料照）

我國與美國關稅談判大致底定，透過我國企業大舉投資及政府信用保證基金擔保大額借款後，銷美關稅將降低至15％且不疊加MFN，勞動部長洪申翰22日接受廣播節目專訪時指出，有傳統產業近日向他說「像是看到隧道盡道的光或一盞燈」。

洪申翰表示，美國對等關稅歷經數個階段包括民國114年4月的32％、8月的20％疊加MFN，我國勞動市場對此較為敏感指標為「減班休息」，去年11月一度達9000餘人，但目前為5400多人，就業衝擊沒有想像那麼大，失業率也維持於3.3％的低點。

洪申翰說，我國產業M型化發展嚴重，半導體、金融業表現大好，但如水五金、工具機或自行車等傳產及部電子零組件不太好，原因包括過去日韓與美國簽訂FTA大多品項為零關稅，但隨著底定後與日韓都是15％，也較東南亞的20％較好，「對於傳產幫助很大」，有些業者甚至說看到光或一盞燈。

至於開放市場部分是否會衝擊勞工？洪申翰指出，美方要求就進口關稅及非關稅壁壘等開放甚至比照東南亞，勞動部不會用最樂觀情況假設，並會備妥工具及資源準備。

針對115年的相關目標，洪申翰提及，對等關稅台灣勞動市場變動，需要予勞工支持，新科技改變環境如外送員、AI帶來效率但也有風險，如某些人資會用AI篩選履歷、考績甚至解僱，勞工要如何科責及救濟，薪資分配問題等。

此外，與美方談判後勢必要依《條約締結法》經立法院通過，洪申翰說，如果未能通過會讓辛苦的傳產雪上加霜，攸關民生的案子也呼籲在野黨應為傳統產業考量，希望可以找到政黨之間最大公約數，希望努力爭取國會支持。

