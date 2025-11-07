美關稅讓台灣經濟兩樣情 產業界：支持方案應精準對症下藥

美國實施對等關稅政策，嚴重衝擊台灣以製造業為主的傳統產業，然而，受AI行情助攻的科技半導體業卻蓬勃發展，造成一方減班休息、另一方股價卻屢創新高。因應關稅挑戰，政府近日推出「普發一萬」政策，但學者及業者都認為幫助有限，產業界人士就建議，比起普發現金，政府應精準就受衝擊產業提供更多協助。

美國關稅壓境 對台灣產業衝擊「兩樣情」

今(2025)年4月美國總統川普宣布將對各國徵收「對等關稅」，台灣自8月1日起至今適用的暫時性關稅稅率為20%，對製造業等傳統產業造成嚴重衝擊。勞動部11月3日公布最新統計數據，共有455家企業實施減班休息(無薪假)，人數約為8,331位，其中，製造業人數占比達95%。

台灣勞工因應關稅衝擊行動聯盟研究員陳柏謙指出，不同於2008年金融海嘯或2020年的疫情影響，目前關稅衝擊較偏向特定產業，例如金屬加工、工具機、汽車零組件等製造業和傳統產業。

與此同時，台灣股市卻屢創新高，一度站上28,000點大關，半導體指標台積電股價也持續上漲，一度突破1,500點。根據主計總處最新資料，今年第三季經濟成長概估統計為7.64%，比預期大增4.73%，主要受到AI需求帶動出口暢旺，主計總處也預估今年全年台灣經濟成長率應能「保5」，甚至更多。

今年11月，政府透過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》向民眾普發現金1萬，目的之一就是因應美國關稅挑戰，但學者憂心效益會不如預期。亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生說：『(原音)傳產、無薪假的部分，他怎麼可能去做額外消費呢？他一定是儲起來，或是說(用於)固定生活所需，所以這個就對拉抬經濟增長沒什麼幫助。』

陳柏謙也認為這無法鎖定受影響產業提供幫助。他說：『(原音)你政府最需要投入這個財源去協助、去輔導，或者透過各種方法，不管讓產業也好、或者讓勞工也好，能夠得到一些幫助。應該會是集中在特定的、剛剛講說的那些製造業產業，但是普發不是這個邏輯。』

台北大學經濟系助理教授劉名寰建議，相較於「雨露均霑」的普遍發放，政府應適當鎖定比較弱勢或需要幫助的產業或民眾，如此可以讓他們拿到更高金額，幫助他們支應生活經濟所需，甚至是協助度過轉職的過程。

振興受關稅衝擊產業 須「精準對症下藥」

台灣工具機暨零組件工業同業公會則表示，這次挑戰與過往經濟危機不同，關稅效果較長遠、長期性訂單會受影響，「普發一萬」政策若能有效穩住民生、進而帶動家電等產業，業界可能會間接受惠，但他們期待的是政府能持續協助產業界「汰舊換新」相關設備，並積極爭取關稅優惠、強化與其他國家的貿易穩定，這些舉措將更有助產業因應挑戰。

更長遠來看，陳柏謙坦言，一個國家的經濟發展跟社會穩定不可能只仰賴少數或單一產業，因為這攸關就業人口需求、內需市場等問題，最終還會影響社會穩定性，因此他建議政府運用各式政策截長補短，像是透過財政手段調和，持續探索並發展半導體以外的第二、第三，甚至是第四個強勁產業。

台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇就建議，特別是在近年稅收大幅超徵的狀態下，可以透過調整徵稅的策略，精準針對受衝擊的產業減稅，甚至是提供補助方案，這些應該都是從明年就可以開始做的。

天降1萬 民眾怎麼花？

對於「普發一萬」，學者認為「乘數效果」與「替代效果」的發展狀況將決定刺激經濟的效果如何。「乘數效果」是指民眾因為普發一萬而自掏腰包增加花費，形成正向經濟循環；而「替代效果」則指民眾將普發一萬取代原先支出，沒有因此用在預期外的額外消費。那麼，究竟民眾打算怎麼使用這一萬元？

實際在台北街頭訪問一般民眾，黃小姐表示會將這一萬元做日常消費，不會用於預期外消費。周先生則說「普發現金都是給家人用，而家人通常是做日常開銷」。不過，李小姐則預計將普發一萬做為出國旅遊基金，主要是因為本來就有出國的打算，只是這次剛好有這筆錢，不然過往經驗大多還是用於日常開銷為主。

值得注意的是，對一般民眾來說，與其說「普發一萬」是為因應美國關稅對台灣經濟的衝擊，不如說是讓自己在物價上漲的壓力下稍喘口氣。像是分別從事建設及營造的李小姐及周先生都表示自身產業目前較無受關稅波及，但他們不約而同都提到「物價已經開始在飆了」，甚至連就讀高二的鄭同學也認為「現在錢越來越不值錢」。

對此，劉嘉薇便指出，此次特別條例除了希望因應美國關稅對相關產業的衝擊，另一個目的就是「因應通膨」。她認為，相較於關稅對特定產業衝擊較大，通膨問題則是讓全民有感，而「普發一萬」對於民眾生活確實會有短期的幫助。

而即使額外得到這一萬元的「小確幸」，受訪民眾仍建議未來超徵的稅收可以有更好的用途。黃小姐說：『(原音)比如說做一些跟老人家有關的，或是青年宅這種，因為現在大家都買不起房子，或是長照問題很嚴重，如果可以用在這上面我覺得也不錯。』另外，李小姐認為應使用在公益用途；周先生則主張政府先拿去還債，後代子孫才不會有壓力。

