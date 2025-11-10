美關門創紀錄川普稱結束停擺已近 台股拼重返28000點
美國聯邦政府停擺邁入40天，已經刷新紀錄，不過，川普稱距離結束停擺不遠。亞洲主要股市今天(10日)多呈現上漲，台北股市早盤也漲逾200點，午盤前雖一度回跌，但在買盤進駐下，指數迅速回升，力拚重返28000點。
美國政府在5日邁入停擺第36天，打破川普第一任政府關門35天的紀錄，也成為美國歷史上持續時間最長的政府停擺。
如今停擺進入第40天，美國總統川普稱距離結束停擺不遠，不過，美國失業數據又呈現另一項隱憂，10月裁員人數月增183%，創下10年新高，加上市場預期聯準會12月恐暫緩降息，受諸多利空影響，外資11月在台北股市5個交易日賣超金額逾1,100億，已經超越10月整個月不到千億的賣超。
國內投顧認為，從美國政府關門、聯準會降息預期再到美國的失業數據，可以發現這3點和產業都沒有直接關聯，主要來自於政治因素或是整體大環境影響，而這些政治紛擾終究會過去。且從10月裁員數據細看，美國這波裁員潮並非景氣造成，而是AI基礎建設持續性成長以及自動化工業，讓整體企業加入導入自動化設備結果，對於整體產業轉型來看，反而是短空長多。豐銀投顧分析師龔鴻彬說：『(原音)這些都是來自於一些政治的因素，或者是一些整體大環境的一些影響。但是若給投資人最標準投資股市的方向，應該還是著重在產業的整體發展，而不是在一些政治的紛紛擾擾。』
富蘭克林證券投顧則指出，從歷史經驗顯示，政府關門對美國經濟僅有些微負面影響，一旦政府重新開張，經濟活動將迅速恢復，預計對股市的影響將有限。另外，目前市場更關注AI，畢竟科技巨頭在最新財報季普遍上修資本支出，顯示AI相關需求仍保持強勁，將延伸至晶片、電力、應用軟體、雲端服務等領域的需求。
其他人也在看
張善政2026危險了？詹江村曝「民進黨亮王牌」：沒想到怕什麼來什麼
2026地方選舉腳步逼近，各黨派都磨刀霍霍，民進黨桃園市長候選人目前尚未拍板，不過傳出不分區立委王義川有望角逐，而他近日也在桃園設立服務處，一舉一動引發外界好奇，王義川是否有意參選。對此，國民黨議員詹江村在臉書發文疾呼，桃園市長張善政危險了，民進黨出大招，沒想到怕什麼來什麼。除了王義川外，總統府副秘書長何志偉也被視為民進黨內部有望角逐下屆桃園市長的人選，......風傳媒 ・ 1 天前
不是吳怡農！蔣萬安對手驚爆「總統級綠營大咖」內幕曝光
2026九合一大選將於明年登場，台北市長蔣萬安的「前對手」壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願書，表態參選台北市長。然而據媒體報導，吳怡農在去年立委選舉中未參選決定，使他在這次選舉中受到黨內質疑。同時綠營人士指出，台北市長的人選從來都是總統級人選參選，如行政院副院長鄭麗君就是很好的人選。中天新聞網 ・ 20 小時前
川普關稅戰沒戲了？保守派大法官也不挺，美股應聲大漲
川普關稅政策遭美國大法官保守派與自由派罕見一致質疑，市場預測其敗訴機率高達七成。投資人解讀為關稅鬆綁訊號，美股三大指數因而全面收紅，道瓊與那斯達克齊創新高，反映市場對政策風險的樂觀預期。美國聯邦最高法院在美東時間5日上午10點（台灣時間5日晚間11點），針對總統川普的關稅訴訟舉行口頭辯論，審理川普援遠見雜誌 ・ 1 天前
晟銘電爆2.8萬張大量漲停鎖不住！分析師示警：短線賣壓重
伺服器機殼廠晟銘電（3013）日前公布第三季稅後淨利2.17億元，季增超過九成，近兩個交易日啟動補漲行情，今（10）日盤中一度大漲12.5元、觸及139.5元鎖漲停，截至上午11時30分，成交量達2.8萬張，較前一交易日放大約有五倍之多。運達投顧分析師陳石輝表示，持股者不必急於賣出，追價投資者則需留意目前股價已接近近期高點，短線賣壓較重。Yahoo奇摩股市 ・ 26 分鐘前
誰來挑戰張善政？凌濤、徐巧芯都挺「這人」
[NOWnews今日新聞]民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長與桃園市長人選尚未確定，傳出民進黨立委王義川可能被徵召參選，但總統府副秘書長何志偉也在勤跑基層。國民黨桃園市議員凌濤說，他期盼立委王義...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
見蕭美琴IPAC演說提台灣時疑哽咽 黃暐瀚感動喊謝謝：不敢想像的事情
副總統蕭美琴7日應邀進入比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說。媒體人黃暐瀚發現，蕭美琴一開口提到演說對台灣意義重大時疑似哽咽，他說，我國副總統出現在歐洲議會發表演說是不敢想像的事情。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文拜共諜害慘全黨？柯志恩被牽連開火 前藍委直嘆：真不知明年怎麼選
國民黨主席鄭麗文8日出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於追思名單中有共諜吳石而被綠營圍剿，連國民黨內都有人很不以為然。繼前立委蔡正元重話抨擊，國民黨主席去祭拜要顛覆國民黨政府的英雄，「中國國民黨」可以改名為「中國國民投降黨」後，前立委陳學聖今（9）日表示，鄭麗文上任黨主席才一周，國民黨就已被打成急統，真不知國民黨候選人明年要怎麼選？陳學聖指出，......風傳媒 ・ 20 小時前
被動元件偷吃草仔粿！指標廠國巨、華新科慘綠 21檔重摔唯「它」強攻漲停
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（10）日開高上漲154.06點至27,805.47點，截至上午10時40分暫報27,790.56點，上漲139.15點、漲幅0.5%。觀察大盤類股...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭挨批 蔡正元揭真相
[NOWnews今日新聞]「台灣地區政治受難人互助會」今（8）日將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括是1950年所破獲中共安插在國府內...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
認蔣萬安「95％會連任」 王世堅曝不選北市長原因：民進黨這2人出來才是真大咖
2026縣市長選戰選情升溫，藍綠白皆積極投入備戰，壯闊台灣創辦人吳怡農日前正式表態參選明年台北市長，而目前擁有高聲量的立委王世堅、吳思瑤等人也被點名為人選之一。對此，王世堅在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，絕對不敢說要參選，因為選舉就要有規劃，不只是提出願景，而是要對參選地方提出具體計畫。民進黨人才濟濟，永遠有最強的人還沒站出來。 王世堅坦言，若最終被徵召參......風傳媒 ・ 14 小時前
MSCI季度權重調整出爐 美國CPI數據與科技財報來襲 法說接力登場 AI展望牽動台股年底行情｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在MSCI季度權重調整出爐，台股權重上調外資可望回流；美國CPI數據與科技財報來襲，台股投資人宜密切關注；以及月底111家法說接力登場，AI展望牽動台股年底行情。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
華邦電股價飆！DRAM報價漲勢延燒、小摩狂升目標價到「這數字 」 法人瘋喊：撐起下一波記憶體榮景
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體市場全面升溫，華邦電（2344）正站在浪頭上。自11月4日重新列為處置股後，雖然交易稍有降溫，但股價仍強勢上攻，一週...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
鄭麗文挨批悼共諜！他狠打臉：范雲也曾獻花
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文日前出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思名單包含被認定為中共共諜的吳石等人，引發質疑。對此，鄭麗文親表示活動並非以吳石為主角，呼籲外界不要模糊焦點。...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
半導體開5紅燈領軍！這「記憶體模組廠」Q3獲利年增334%漲停表態 勝昱挑戰第9根
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導受到科技類股影響，美股上週五四大指數收盤呈漲跌互見，台積電ADR下跌0.95%，收在286.50美元。台股加權指數今（10）日則是...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
下一座護國神山？謝金河讚「他」推動亞洲資產管理中心：接下來要把市值拉高
台灣擁有雄厚的民間儲蓄、健全的金融體系，以及強大的科技產業，財信傳媒董事長謝金河指出，接下來銀行業要努力的是把市值拉高，台積電市值跑到1.5兆美元、鴻海到1110億美元、台達電到828億美元，都有征戰全球的實力。謝金河今日臉書以「亞洲資產管理中心必須打通任督二脈」為題發文表示，金管會主委彭金隆任內最重要的政策，讓台灣成為亞洲資產管理中心，高雄專區已經揭牌運作......風傳媒 ・ 1 天前
台塑四寶要開始賺了？宣告「超級轉型計畫」獲利上看381億 吳嘉昭：AI＋高值化是關鍵解方
[FTNN新聞網]者莊蕙如／綜合報導停辦長達七年的台塑集團運動會在8日盛大回歸，不僅是疫情後首度舉辦的體育盛事，更是台塑四寶宣告「全面轉型元年」的重要時刻...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
憂鄭麗文走錯路線！單厚之示警「恐遭地方諸侯切割」 曝國民黨最大未爆彈
國民黨主席鄭麗文的走馬上任，代表著藍營對於「新氣象」的渴望，資深媒體人單厚之分析，鄭麗文必須在「黨務治理」與「選戰布局」取出平衡點，否則不僅可能激化與地方諸侯、也就是縣市首長之間的矛盾；單厚之更不諱言表示，現在鄭麗文「令不出黨中央」恐成必然，是否引發內部大亂將成為真正的看點。單厚之在《新聞幕後》節目中指出，鄭麗文在黨主席選舉擊敗了前台北市長郝龍斌，代表黨員......風傳媒 ・ 22 小時前
黃仁勳再點火！輝達財報倒數登場 「15檔概念股」狂飆、勤誠飆近一倍成AI最大贏家
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI教父黃仁勳一來台，就讓市場瞬間燃起熱潮。美國時間本月19日，輝達（NVIDIA）將公布最新財報，法人與投資人早已摩拳擦掌...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
前三季獲利年減229%！國家隊輸血這檔1.2萬張「狂買一整週」 撒75億砸向台積電
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股上週（11/03～11/07）收在27,651.41點，週跌581.94點、跌幅2.06%，根據玩股網統計，觀察八大公股近5日上市個股買超方面...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
主動式ETF倒一片！國家隊急救「這4檔」掃貨1.9萬張 再砸7.9億救援國民ETF
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股昨（7）日開低走低，終場加權指數收在27651.41點，下跌248.04點，跌幅0.89%，成交量為4700.18億元。根據「玩股網」資料...FTNN新聞網 ・ 1 天前