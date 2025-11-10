美關門創紀錄川普稱結束停擺已近 台股拼重返28000點

美國聯邦政府停擺邁入40天，已經刷新紀錄，不過，川普稱距離結束停擺不遠。亞洲主要股市今天(10日)多呈現上漲，台北股市早盤也漲逾200點，午盤前雖一度回跌，但在買盤進駐下，指數迅速回升，力拚重返28000點。

美國政府在5日邁入停擺第36天，打破川普第一任政府關門35天的紀錄，也成為美國歷史上持續時間最長的政府停擺。

如今停擺進入第40天，美國總統川普稱距離結束停擺不遠，不過，美國失業數據又呈現另一項隱憂，10月裁員人數月增183%，創下10年新高，加上市場預期聯準會12月恐暫緩降息，受諸多利空影響，外資11月在台北股市5個交易日賣超金額逾1,100億，已經超越10月整個月不到千億的賣超。

國內投顧認為，從美國政府關門、聯準會降息預期再到美國的失業數據，可以發現這3點和產業都沒有直接關聯，主要來自於政治因素或是整體大環境影響，而這些政治紛擾終究會過去。且從10月裁員數據細看，美國這波裁員潮並非景氣造成，而是AI基礎建設持續性成長以及自動化工業，讓整體企業加入導入自動化設備結果，對於整體產業轉型來看，反而是短空長多。豐銀投顧分析師龔鴻彬說：『(原音)這些都是來自於一些政治的因素，或者是一些整體大環境的一些影響。但是若給投資人最標準投資股市的方向，應該還是著重在產業的整體發展，而不是在一些政治的紛紛擾擾。』

富蘭克林證券投顧則指出，從歷史經驗顯示，政府關門對美國經濟僅有些微負面影響，一旦政府重新開張，經濟活動將迅速恢復，預計對股市的影響將有限。另外，目前市場更關注AI，畢竟科技巨頭在最新財報季普遍上修資本支出，顯示AI相關需求仍保持強勁，將延伸至晶片、電力、應用軟體、雲端服務等領域的需求。