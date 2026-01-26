美防次長首出訪選南韓！大讚韓軍費達GDP3.5%成「模範盟友」

美國國防部負責政策事務的次長柯伯吉（Elbridge Colby）25日抵達南韓進行為期3天訪問，並在社群平台X發文表示，南韓是值得效法的模範盟友，承諾將國防支出提高至GDP的3.5%，達到全球標準，並依據「國防戰略」進一步強化自衛責任。他強調，很榮幸能以國防部政策次長身分首次海外出訪就選擇南韓。

柯伯吉（右）26日抵達南韓國防部與防長安圭伯（左）會面。 （圖／《美聯社》）

綜合南韓媒體26日報導，柯伯吉在訪韓期間計畫會見南韓國防部長安圭伯、外交部長趙顯等高層官員，預計將討論「同盟現代化」倡議，包括尋求近期公布的國防戰略合作、擴大南韓國防支出，以及重新調整駐韓美軍的角色與責任。

柯伯吉26日在首爾一場論壇中表示，南韓總統李在明決定將國防支出提高至GDP的3.5%，並為南韓常規防禦承擔更大責任，反映出對安全環境「清醒且明智」的理解，有助於讓美韓這段數十年的同盟關係長期建立在「穩固基礎」之上。他指出，川普強調「共同責任而非永久依賴」，南韓充分理解並採取行動，這正是他選擇南韓作為首次國際訪問目的地的原因。

首爾青瓦台附近26日聚集一些抗議者帶著川普與柯伯吉面具高喊口號。 （圖／《美聯社》）

據悉，南韓增加國防支出、戰時作戰指揮權移交、南韓打造核動力潛艦等事務將成為主要議題。五角大廈23日公布的新版國防戰略報告明確指出，南韓應在對抗北韓的常規防禦中承擔更大的角色分擔，美國將提供「關鍵但更有限」的支持。報告提倡全球盟友與夥伴達到國防支出占GDP 5%的標準，包括核心軍事支出達GDP的3.5%，另加1.5%的安全相關支出。

柯伯吉曾在川普第一任期擔任國防部副助理部長，被視為「讓美國再次偉大」（MAGA）國防政策的核心設計者之一，與副總統范斯（J D Vance）關係密切。他在首爾世宗研究所主辦的論壇中強調，這種適應與清醒的現實主義，以及在負擔分擔上追求更大平衡，將確保嚇阻力在變化的世界中保持可信、可持續且具韌性。柯伯吉27日將結束訪韓行程前往日本訪問。

