美防長下令「殺光」毒梟船員？ 參眾兩院軍委會發聲要查

美國國防部長赫格塞斯。路透社



有媒體爆料稱，美國國防部長赫格塞斯曾下令對一艘涉嫌運毒船隻的船員「全部殺光」後，引發震撼。美國參眾兩院的軍事委員會罕見發聲，要求五角大廈展開調查並將嚴格監督。

《華盛頓郵報》28日報導指出，美軍於今年9月2日朝一艘載有11人的加勒比海船隻發射飛彈攻擊。當時船上有兩人明顯倖存，但負責該起任務的指揮官布萊德利（Mitch Bradley）要求二度空襲，兩名倖存者在大海上被炸得灰飛煙滅。

知情人士透露，布萊德利「不留活口」的作法是遵從赫格塞斯（Pete Hegseth）的指令。據報導，赫格塞斯認為倖存者會和地面上販毒集團聯絡，撈起海面上的漂流貨物，因此下令「把他們全殺光」（kill everybody）。

廣告 廣告

消息傳出後，聯邦參議院軍委會主席韋克爾（Roger Wicker）與軍委會民主黨首席成員利德（Jack Reed）隨即於28日稍晚發聲明稱，該委員會注意到有關對涉嫌販毒船隻進行二次打擊的新聞報導，並已指示國防部展開調查，「我們將嚴格監督，釐清相關事實。」

彭博社則指出，聯邦眾議院軍委員會29日亦發表簡短聲明，表示正在採取跨黨派行動進行調查。

赫格塞斯則在28日發文痛批《華郵》「煽動性、貶抑報導」，但他沒有反駁相關指控。他說：「我們一開始便在各項聲明中強調，這些高效打擊行動會是『致命、動態性的打擊』。目的就是阻止致命毒品、摧毀毒梟船、殺死毒害美國人民的毒梟恐怖分子。」

赫格塞斯還強調，所有空襲行動符合「美國和國際法律」，且依照武裝衝突準則行事。

更多太報報導

「把人全殺光」！傳美防長指示空襲毒梟船「不留活口」

真要開戰？川普：很快就會從陸地上打擊委內瑞拉毒梟

美軍壓境委國人不囤糧：沒錢怎麼搶購 幣值慘貶80%物價漲548%