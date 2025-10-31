美防長出席東協會議 強化區域安全合作

記者施欣妤／綜合報導

東南亞國家協會（ASEAN）國防部長擴大會議（ADMM-Plus），10月30日至11月2日在馬來西亞舉行，美國國防部（戰爭部）部長赫格塞斯親自出席，積極強化與盟邦安全合作。他與中共「防長」董軍會談時，則明確表示美國持續關注其在臺海周邊的行為。

在美國致力鞏固與東南亞國家的安全關係，攜手應對中共在印太的日益強勢行徑之際，赫格塞斯親自出席東協防長擴大會議，再次重申美國總統川普日前出席東協峰會時所言，「美國與你們站在一起，致力成為彼此堅定夥伴」。

廣告 廣告

赫格塞斯首日與馬來西亞防長卡立諾丁會談，並發表聯合聲明，重申共同維護南海水域安全的承諾，並指出「在外國海警船護航下的水文調查等灰色地帶手段，實屬明顯挑釁與威脅行為」，強調「在該水域，尊重主權至關重要」，暗批中共在南海等水域的行為。

赫格塞斯10月31日與董軍會談後，在「X」發文表示，自己當面表達美國持續關注中共在南海、臺灣周邊，以及對美國印太盟友與夥伴國家的行徑，並說「美國不尋求衝突，但會持續堅決捍衛自身利益，並確保有能力在區域內達成此目標」。

赫格塞斯（右）與馬來西亞防長卡立諾丁會談，重申對南海安全的共同承諾。（取自赫格塞斯「X」帳號）