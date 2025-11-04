美防長在邊界北韓射砲挑釁 金正恩視察北韓特種部隊

北韓領導人金正恩前往弔唁金永南。（圖／達志影像美聯社）

南韓軍方證實，北韓這個月連續兩次，朝黃海發射長程火箭砲挑釁，最近一次是昨天，當時美國國防部長赫格賽斯，正在兩韓邊界訪問。另外北韓領導人金正恩前往視察特種部隊，誓言要打造最強的「英雄軍隊」。

北韓領導人金正恩近日親自視察最精銳的特種部隊，並誓言要打造最強的「英雄軍隊」。同時，南韓軍方證實北韓本月已兩度向黃海發射長程火箭砲，最近一次挑釁行動發生在美國國防部長赫格賽斯訪問兩韓邊界期間。此外，擔任北韓名義上國家元首長達20年的金永南日前病逝，享年97歲，金正恩已前往靈堂弔唁。這一系列事件引發國際社會對朝鮮半島局勢的關注。

北韓特種作戰部隊以最高規格迎接金正恩，現場鋪設大紅毯，場面排場盛大。金正恩此次視察的是「朝鮮人民軍第11軍」，這支部隊被認為是北韓最精銳的特種作戰力量。視察期間，特種部隊成員進行了精彩的演練展示，包括用身體抵擋木棍，甚至用頭部撐住鐵鎚打破4片瓦片，充分展現了他們的訓練成果。

北韓電視台報導，金正恩對部隊展現的「無與倫比的勇猛和氣魄」表示極大滿意，並對武裝力量的「完美臨戰姿態」給予高度評價。金正恩強調要將北韓軍隊打造成最強的「英雄軍隊」，展現了他對軍事力量的重視。

然而，就在金正恩視察特種部隊的同時，南韓軍方證實北韓已於本月1日和3日兩度向黃海方向發射「長射程火箭炮」。值得注意的是，第一次發射恰逢APEC會議期間，而第二次則是在美國國防部長赫格賽斯視察板門店時進行。

另一方面，北韓名義上的國家元首金永南近日病逝，享年97歲。據報導，他是因癌症引發的多重器官衰竭而去世。金正恩特地前往靈堂弔唁，表達對這位長期擔任國家元首的資深政治人物的敬意。回顧2019年，曾有畫面顯示金正恩與白髮蒼蒼的金永南在活動中靠在耳邊交談。雖然金永南擔任元首長達20年，但北韓的實際權力長期以來都掌握在金氏家族手中。

