美防長授權2次打擊疑似運毒船倖存者 白宮堅稱合法

美國白宮1日表示，國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)授權一名海軍上將，9月對一艘被指控攜帶非法毒品、來自委內瑞拉的船隻發動多次攻擊。

華盛頓郵報報導，第二次攻擊是為了消滅第一次攻擊的2名倖存者，執行赫格塞斯殲滅所有人的命令。美國總統川普(Donald Trump)30日表示，他不希望對船隻發動二次攻擊，並表示赫格塞斯否認下達這種命令。川普1日與他的國安團隊針對委內瑞拉舉行了一場會議。

但白宮發言人李威特(Karoline Leavitt)1日表示，赫格塞斯授權海軍上將布萊德利(Frank Bradley)執行攻擊。

廣告 廣告

李威特說：「赫格塞斯部長授權布萊德利上將執行這些動能打擊。布萊德利上將嚴格依照職權範圍和相關法律指揮了這項行動，確保摧毀這艘船艦，消除對美利堅合眾國的威脅。」

李威特稱這些攻擊是為了保護美國利益的「自衛」行動，發生在國際水域，符合武裝衝突的法律。

李威特說：「本屆政府已經將這些毒品恐怖分子指定為外國恐怖組織。」

批評者質疑這些攻擊的合法性，共和黨與民主黨議員都誓言將對此進行調查。川普暗示了對委內瑞拉採取軍事介入行動的可能性。川普29日表示，委內瑞拉上方與周邊空域應該被視為「完全關閉」，但他沒有進一步詳細說明，引發了卡拉卡斯的不安與混亂。

川普30日證實，他與委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)通話，但川普沒有詳細說明對話內容。

川普政府一直評估與委內瑞拉有關的各種方案，打擊馬杜洛(Nicolas Maduro)在供應非法毒品中扮演的角色。馬杜洛否認涉及非法毒品交易。

路透社報導，美方考慮的方案包含推翻馬杜洛。在加勒比海大規模集結兵力、打擊委內瑞拉沿海毒品船的3個月後，美軍已準備好採取新一階段的行動。川普也已經授權中央情報局(CIA)在委內瑞拉境內採取秘密行動。 (編輯:柳向華)