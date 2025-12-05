美防長未下令「不留活口」 但二度空襲運毒船影片令議員「不安」要求公開

美國海軍上將布萊德利4日證稱，國防部長赫格塞斯並未下令空襲運毒船時「不留活口」。圖為他出席聽證會後離開國會。路透社



美國國會兩黨議員週四（12/4）表示，根據海軍上將布萊德利的證詞，美軍9月2日第一次打擊加勒比海運毒船時，國防部長赫格塞斯並未下令軍方「不留活口」。不過，對於美軍當時二度轟炸同一艘船的空襲影片，兩黨議員看法不同。有民主黨議員說：「這是我公職生涯見過最令人不安的畫面之一。」

川普政府9月起動用美軍無人機在加勒比海海域擊沉20多艘船隻，指控這些船隻是為拉美販毒組織的運毒船。《華盛頓郵報》上週報導，在9月2日的第一次空襲中，美軍發射飛彈擊中一艘載有11人的船隻，當時船上有兩人明顯生還，但部長赫格塞斯（Pete Hegseth）下令「把他們全殺了」，於是指揮官布萊德利（Mitch Bradley）要求對這艘船二度空襲，炸死兩名倖存者。白宮則否認報導，稱赫格塞斯未曾下令不留活口。

《華爾街日報》、《衛報》報導，美國眾院軍事委員會與參院情報委員會週四針對此事召開閉門聽證會，邀請時任聯合特種作戰司令部司令布萊德利、參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）出席說明。

會後兩黨議員表示，赫格塞斯並未下令「把他們全殺了」，但會中公開的二次空襲影片，令民主黨議員感到不安。

眾院軍事委員會首席民主黨人史密斯（Adam Smith）、眾院情報委員會民主黨議員海姆斯（ Jim Himes）會後發表共同聲明譴責這次攻擊，並質疑布萊德利宣稱船上原本倖存的兩名男子「遭正當擊殺」的說法。

聲明表示：「我們今天看到的影片顯示，兩名男子在遭炸船隻上已無法移動，更別說對任何人構成即時威脅，但他們卻仍被美軍擊殺。」兩人並呼籲公開完整且未經剪輯的影像。

五角大廈先前表示，當時第一次空襲後，兩名倖存者仍試圖救回裝有毒品的包裹，且據信仍透過無線電與其他毒品走私者聯絡。但史密斯認為，幾乎沒有證據支持五角大廈的說法。

史密斯在聽證會後表示，從影片看來，那艘船遭遇第一次空襲後，「只剩一小截還漂流在海上」，「根本找不到任何證據顯示上面還有毒品」。

海姆斯也說；「我剛才看到的影片，是我公職生涯中所見最令人不安的畫面之一。」但他表示，布萊德利證實赫格塞斯並未下令「把他們全殺了」，也未要求不留活口。

參院情報委員會共和黨籍主席柯頓（Tom Cotton）則為這次空襲辯護，宣稱是「正當攻擊」。他表示，他在影片中看到「兩名倖存者試圖將一艘滿載毒品開往美國的船隻翻回正面，好繼續戰鬥」，「我沒看到任何令我憂心的事」。

柯頓也說，布萊德利明白表示，並未接獲「不留活口」的命令，「他接獲的命令都有詳細書面紀錄，我軍向來如此」。

報導稱，五角大廈和白宮週四已討論是否公布完整影片，但尚無結論。

美軍手冊：不得射擊遭遇船難的人員

《華爾街日報》報導，根據五角大廈的《戰爭法》（Law of War）手冊，不得對遭遇船難（即船隻已無法再操作）者射擊。在此情況下的戰鬥人員會被視為「失去戰鬥能力」（hors de combat），也就是已被排除在戰鬥之外。

一份仍屬機密的美國司法部備忘錄則指出，川普政府可以對毒品走私者合法動武，理由是他們販賣的毒品用於資助走私集團購買武器，而這些武器可能用於和美國的武裝衝突。不過《戰爭法》專家批評這項論點過於寬泛，且過於依賴川普將走私者視為「恐怖分子」的主張。

川普週三（12/3）曾向記者表示：「我支持擊毀那些船，以及駕駛那些船的任何人，因為他們企圖殺害我們國家的人，罪證確鑿。你們會發現這就是戰爭。」

專家：遭空襲船隻可能並非開往美國

然而有專家表示，9月2日遭攻擊的船隻載有11人，從這點看來，船上貨物很可能並非要運往美國。

美國海岸防衛隊前法務總監暨首席法律顧問鮑姆加特納（William Baumgartner）表示：「那艘船很可能是在運送人，也可能同時帶著少許毒品，但不會是一大批毒品。」

他指出：「那些人會佔據本來可以放汽油的空間。如果那艘船是要前往多明尼加共和國這類主要（毒品）轉運點，就需要那麼多汽油。」

