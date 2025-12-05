美防長未下令「不留活口」 但二度空襲運毒船影片令議員「不安」要求公開
美國國會兩黨議員週四（12/4）表示，根據海軍上將布萊德利的證詞，美軍9月2日第一次打擊加勒比海運毒船時，國防部長赫格塞斯並未下令軍方「不留活口」。不過，對於美軍當時二度轟炸同一艘船的空襲影片，兩黨議員看法不同。有民主黨議員說：「這是我公職生涯見過最令人不安的畫面之一。」
川普政府9月起動用美軍無人機在加勒比海海域擊沉20多艘船隻，指控這些船隻是為拉美販毒組織的運毒船。《華盛頓郵報》上週報導，在9月2日的第一次空襲中，美軍發射飛彈擊中一艘載有11人的船隻，當時船上有兩人明顯生還，但部長赫格塞斯（Pete Hegseth）下令「把他們全殺了」，於是指揮官布萊德利（Mitch Bradley）要求對這艘船二度空襲，炸死兩名倖存者。白宮則否認報導，稱赫格塞斯未曾下令不留活口。
《華爾街日報》、《衛報》報導，美國眾院軍事委員會與參院情報委員會週四針對此事召開閉門聽證會，邀請時任聯合特種作戰司令部司令布萊德利、參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）出席說明。
會後兩黨議員表示，赫格塞斯並未下令「把他們全殺了」，但會中公開的二次空襲影片，令民主黨議員感到不安。
眾院軍事委員會首席民主黨人史密斯（Adam Smith）、眾院情報委員會民主黨議員海姆斯（ Jim Himes）會後發表共同聲明譴責這次攻擊，並質疑布萊德利宣稱船上原本倖存的兩名男子「遭正當擊殺」的說法。
聲明表示：「我們今天看到的影片顯示，兩名男子在遭炸船隻上已無法移動，更別說對任何人構成即時威脅，但他們卻仍被美軍擊殺。」兩人並呼籲公開完整且未經剪輯的影像。
五角大廈先前表示，當時第一次空襲後，兩名倖存者仍試圖救回裝有毒品的包裹，且據信仍透過無線電與其他毒品走私者聯絡。但史密斯認為，幾乎沒有證據支持五角大廈的說法。
史密斯在聽證會後表示，從影片看來，那艘船遭遇第一次空襲後，「只剩一小截還漂流在海上」，「根本找不到任何證據顯示上面還有毒品」。
海姆斯也說；「我剛才看到的影片，是我公職生涯中所見最令人不安的畫面之一。」但他表示，布萊德利證實赫格塞斯並未下令「把他們全殺了」，也未要求不留活口。
參院情報委員會共和黨籍主席柯頓（Tom Cotton）則為這次空襲辯護，宣稱是「正當攻擊」。他表示，他在影片中看到「兩名倖存者試圖將一艘滿載毒品開往美國的船隻翻回正面，好繼續戰鬥」，「我沒看到任何令我憂心的事」。
柯頓也說，布萊德利明白表示，並未接獲「不留活口」的命令，「他接獲的命令都有詳細書面紀錄，我軍向來如此」。
報導稱，五角大廈和白宮週四已討論是否公布完整影片，但尚無結論。
美軍手冊：不得射擊遭遇船難的人員
《華爾街日報》報導，根據五角大廈的《戰爭法》（Law of War）手冊，不得對遭遇船難（即船隻已無法再操作）者射擊。在此情況下的戰鬥人員會被視為「失去戰鬥能力」（hors de combat），也就是已被排除在戰鬥之外。
一份仍屬機密的美國司法部備忘錄則指出，川普政府可以對毒品走私者合法動武，理由是他們販賣的毒品用於資助走私集團購買武器，而這些武器可能用於和美國的武裝衝突。不過《戰爭法》專家批評這項論點過於寬泛，且過於依賴川普將走私者視為「恐怖分子」的主張。
川普週三（12/3）曾向記者表示：「我支持擊毀那些船，以及駕駛那些船的任何人，因為他們企圖殺害我們國家的人，罪證確鑿。你們會發現這就是戰爭。」
專家：遭空襲船隻可能並非開往美國
然而有專家表示，9月2日遭攻擊的船隻載有11人，從這點看來，船上貨物很可能並非要運往美國。
美國海岸防衛隊前法務總監暨首席法律顧問鮑姆加特納（William Baumgartner）表示：「那艘船很可能是在運送人，也可能同時帶著少許毒品，但不會是一大批毒品。」
他指出：「那些人會佔據本來可以放汽油的空間。如果那艘船是要前往多明尼加共和國這類主要（毒品）轉運點，就需要那麼多汽油。」
更多太報報導
美財長稱美國同時是中國和台灣盟友 重申台灣晶片重要性
美烏特使續談促戰爭結束 華府放鬆對俄制裁
破百艘！路透社曝中國艦艇大量現蹤東亞海域 疑演練「拒止行動」
其他人也在看
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 543
川普簽署《台灣保證實施法案》！國台辦崩潰嗆：強烈不滿、堅決反對
美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則。對此，國台辦今（3）日又崩潰開嗆，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 195
陸日緊張逼出聯合利劍-C？ 吳子嘉：現在情況真的非常緊張
日本首相高市早苗先前喊出「台灣有事」論，引發陸日外交紛爭，有媒體引述國安人士分析，若大陸未來一週仍無破解僵局的台階，不排除啟動「聯合利劍-C」軍演。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉分析指出，「根據大陸官媒文章，現在的情況真的非常緊張」。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 100
李全教議長賄選案藏綠營未爆彈 陳亭妃忠誠度成台南選戰變數
2014 年底的台南市議會議長選舉，本被視為綠營穩操勝券，民進黨席次過半，但最終卻由國民黨籍的李全教逆轉勝出。檢調事後偵辦，認定李全教透過六名白手套向多名無黨籍及民進黨議員期約行賄，2016 年遭法院判處「行求賄賂罪」，並宣告當選無效，使當屆議會版圖被迫重整。選後...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 49
陳琬惠參戰宜蘭縣長 吳宗憲喊祝福：藍白誰也不是誰的小弟
2026地方大選在即，民眾黨選決會昨決議將徵招宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長。對此，也有意參選宜蘭縣長的國民黨立委吳宗憲今（3）日受訪表示，「國民黨、民眾黨誰也不是誰的小弟」，並強調，在野黨在相同戰場會並肩作戰，一定會好好合作。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 44
國台辦批美國干涉中國內政 外交部霸氣反嗆
[NOWnews今日新聞]美國總統川普(DonaldTrump)美東時間2日簽署《台灣保證落實法案》(TaiwanAssuranceImplementationAct)。中國國台辦痛批，「粗暴干涉中國...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 63
戴瑋姍、卓冠廷請辭獲准 賴清德宣布由「他」回任發言人
即時中心／顏一軒、陳治甬報導身兼民進黨主席的總統賴清德今（3）日在中常會中宣布，組織部主任張志豪、發言人卓冠廷與戴瑋姍因將投入明（2026）年的地方議員選舉，已向他請辭，未來綠委李坤城將回任中央黨部發言人，期盼他能襄助秘書長徐國勇的黨務推動、政策宣導、議題辯護跟社會溝通等工作。民進黨今日下午召開第21屆第57次中常會，由黨發言人韓瑩會後轉述賴主席致詞。賴清德指出，中央黨部組織部張志豪主任，以及黨部發言人卓冠廷、戴瑋姍因將投入明年地方議員選舉，已經辭去中央黨部的職務。綠委李坤城將回任民進黨發言人。（圖／民視新聞）賴清德說，3人在黨中央任職期間，無論是在黨務的推動，還是政策的宣導、議題的辯護，都給予黨很大的幫助；他謹代表中央黨部，向3位優秀的同志表達感謝，謝謝他們這段時間以來的辛勞付出。他並提醒有意投入明年地方公職選舉的黨工同仁，依黨部《公職候選人提名條例》第六條的規定，應在12月24日前提出辭職，同時宣布李坤城將接任黨部發言人。談及李坤城的各項條件與經歷，賴清德則表示，李委員中央地方歷練完整，曾經擔任新北市議員、議會黨團總召，也擔任過黨部發言人，與立院黨團副幹事長，不僅了解地方脈絡，也熟悉政策溝通，期待他回任黨部發言人團隊後，能夠與吳崢、韓瑩兩位發言人，共同襄助徐國勇的黨務推動、政策宣導、議題辯護跟社會溝通等工作。原文出處：快新聞／戴瑋姍、卓冠廷請辭獲准 賴清德宣布由「他」回任發言人 更多民視新聞報導回到日治時代？中國否認《舊金山和約》 林楚茵：高市戳破中共「國王新衣」台中男稱「喝20包毒咖啡」闖游泳池 持槍朝6歲女童扣扳機藍白擋下財劃法、國防特別條例 卓榮泰懇託：讓公務員好好執行民視影音 ・ 1 天前 ・ 12
不選台北市長！王世堅首曝原因超心酸
[NOWnews今日新聞]民進黨立委王世堅今（2）日接受政論直播節目《中午來開匯》專訪，作為台北市長熱門人選，他首度談及不參選原因，直言因自己是228與白色恐怖受難者後代，若輸給蔣家的下一代，他將無法...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 160
民進黨高雄市長初選4搶1 謝寒冰：派系角力恐生變數
2026年高雄市長選舉民進黨初選競爭激烈，立委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩皆表態參選。資深媒體人謝寒冰在政論節目分析，邱議瑩獲得前總統蔡英文、陳水扁及前行政院長蘇貞昌力挺，但身兼民進黨主席的總統賴清德支持的是賴瑞隆，無論最後誰出線，對綠營都將造成許多變數。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
普丁首談與北約開戰! 稱俄「準備好了」德2029「對俄作戰計畫」曝光
[Newtalk新聞] 雖然美國川普政府近期積極推動烏克蘭和平協議，但俄烏雙方目前仍無法就停火條件取得共識，許多歐洲國家也擔心俄羅斯從烏克蘭獲得利益後，將野心擴展到歐洲地區。近期有消息稱，德國針對可能與俄羅斯爆發衝突的情形，制定長達 1,200 頁的「對俄作戰計畫」，準備在 2029 年正面應對俄羅斯的威脅。與此同時，俄羅斯總統普丁也展現出強硬的態度，強調俄羅斯已經做好與歐洲國家開戰的準備。 《騰訊網》軍事記者「萬全」引用美國《華爾街日報》的報導指出，德國為了應對可能與俄羅斯爆發的武裝衝突，制定一份長達 1,200 頁的對俄作戰計畫書，預計將動員 80 萬士兵與 20 萬輛戰車，並在衝突發生前打造運輸與後勤補給路線。 德國和立陶宛的國防部長簽署了德軍永久部署立陶宛的協議，大約 4,800 名德國士兵將被部署到立陶宛靠近俄羅斯的邊境。 圖 : 翻攝自維基百科 該份計畫書認為，俄烏戰爭可能在美國的協調下，以俄羅斯獲得大量戰果畫下句點，推測俄羅斯可能延續自身的勝利敘事，在 2029 年對北約國家發動攻擊，「無論戰火在何地點燃，德國都將不可避免地淪為戰場」。為了應對可能發生的戰爭，該計畫書提議新頭殼 ・ 1 天前 ・ 7
美國跨黨派挺台法案生效了！吳思瑤羨慕：唯獨台灣的在野黨不忠誠
即時中心／高睿鴻報導台美關係持續深化，美國總統川普（Donald Trump）昨（2）正式簽署，國會日前通過的《台灣保證實施法》（Taiwan Assurance Implementation Act）；根據法案，國務院未來要定期檢視、更新，與台灣交往的相關規範，甚至要求提出計畫，「解除」兩國交往的現存限制。民進黨立委吳思瑤今（3）日也做出回應，直言說，挺台灣、抵禦中國的威權霸凌，顯然已是世界各國的現在進行式；為何唯獨在台灣內部，卻有不忠誠的在野黨？民視 ・ 1 天前 ・ 78
高雄民調差異大！AI分析：要看「這版本」
[NOWnews今日新聞]民進黨為備戰2026九合一大選，近期積極敲定各縣市長名單，近日有民調指出，綠營4位欲出戰的候選人，都大幅領先藍委柯志恩，然而TVBS民調1日顯示，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 30
【重磅快評】陳水扁重出江湖 賴清德芒刺在背？
前總統陳水扁最近滿血復活，不僅在南二都市長初選表態支持台南陳亭妃、高雄邱議瑩，還傳出他將主持電視個人節目，完全無視保外就...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 8
川普簽「台灣保證實施法案」 打破美台互動紅線 破除疑美論 打破北京如意算盤 中日關係緊張 中共恐發動「聯合利劍-C」｜全球聊天室｜#鏡新聞
中國不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，要求收回，還對日本進行一系列的軍事、外交施壓。今年12/13南京大屠殺公祭日，中共恐怕會發動「聯合利劍-C」軍演，對周圍國家，進行施壓。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
林佳龍揭《台灣保證落實法案》核心重點：台美關係穩健深化
美國國會日前通過《台灣保證落實法案》，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存在的限制。根據白宮網站資訊，美國總統川普（Donald Trump）今天將這項法案簽署成法。外交部長林佳龍在臉書發文，台美關係穩健深化！感謝美國國會通過《台灣保證落實法案》。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
藍白擋下財劃法、國防特別條例 卓榮泰懇託：讓公務員好好執行
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導立法院程序委員會昨（2）日封殺行政院所提之1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案及《財劃法》修正案。對此，行政院長卓榮泰今（3）日表示，只有通過明年的中央政府總預算（案）跟（院版）財劃法（修正），才能讓國家的建設透過政策與預算，讓所有模範公務員好好去執行。今日下午2時30分，卓榮泰前往行政院人事行政總處公務人力發展學院，出席「114年行政院模範公務人員頒獎典禮」，並於行程中短暫接受媒體聯訪。記者提問，怎麼看藍白擋下國防預算跟《財劃法》？對此，卓榮泰指出，今天要請模範公務人員大家一起更加努力，因為很多的公務人員都為全國的國人在努力、在奉獻，只有通過明年的中央政府總預算（案）跟（院版）財劃法（修正），「才能讓我們好好的把國家的建設透過政策跟預算，讓這些所有的模範公務人員好好去執行；對福國利民的政策，我們才有所表現」。對此，民進黨立委吳思瑤則表示，總統國防特別條例被擋、政院版《財劃法》被擋第2次、國安法案被擋722次，執政黨議案連列案都被擋，法案連掛號都不給！她怒批，是要卑劣到什麼程度？藍白法案要過就過，連討論都懶！執政黨法案要擋就擋，連討論都不給！藍白立委尸位素餐，不想討論法案是你家的事！民進黨團認真負責，想討論法案也不行？民生、國安全都擋，不審法案，那延會要幹嘛？原文出處：快新聞／藍白擋下財劃法、國防特別條例 卓榮泰懇託：讓公務員好好執行 更多民視新聞報導打擊毒品絕不妥協！ 卓揆親臨緝毒成果記者會陳玉珍版「離島條例」逕付二讀！陳培瑜怒問：到底要幫中國開多大的門？傳核二、核三可能重啟 朱立倫這樣看民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
高市早苗稱日本「立場沒變」仍沒用? 北京怒批 : 敷衍搪塞 絕不接受
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗昨 ( 3 ) 日在參議院全體會議上援引 1972 年《中日聯合聲明》，表示「理解和尊重」。在今 ( 4 ) 日的中國外交部例行記者會中，有記者提問稱，有媒體認為日方是承認中國政府關於「台灣是中國領土不可分割的一部分」的立場。中方對此有何評論？ 對此，中國外交部發言人林劍指出，據核實，有關報導不準確。高市首相本人只提及日方在台灣問題上的基本立場如 1972 年《中日聯合聲明》所述，這一立場沒有變化，僅此而已。 「中方的態度是明確的，我們敦促日方切實反思糾錯，撤回高市首相錯誤言論。」林劍表示，面對歷史檔案記得清清楚楚、白紙黑字寫得明明白白的原則問題，面對中方連日來的多次質問和日本國內國際社會的批評，高市首相仍然只是用立場沒有變化來敷衍搪塞，中方對此絕不接受。 中國外交部發言人林劍。 圖 : 翻攝自北京日報 「既然高市首相稱日方在台灣問題上的基本立場如 1972 年《中日聯合聲明》所述，那麼她能準確完整重申 1972 年《中日聯合聲明》所述的內容嗎？為什麼日方就是刻意不肯講清楚既有的承諾和法律義務，這背後到底是什麼邏輯和居心，日方也需要給中方和國際社新頭殼 ・ 16 小時前 ・ 2
新北選戰白熱化 黃暐瀚：無懸念「他」將大戰蘇巧慧
即時中心／林韋慈報導資深媒體人黃暐瀚今（3）日在臉書發文表示，外界關注的國民黨新北市人選已無懸念。台北市副市長李四川在接受他採訪時指出，民調第一就承擔，明年初選時間一到，他會去登記，有觀眾留言表示，新北市民很幸福，有許多不錯的選擇。民視 ・ 23 小時前 ・ 7
全聯鯛魚排檢出禁藥搞烏龍 高雄衛生局道歉 業者：感謝還原真相
高雄市衛生局今天（4日）表示，關於抽驗全聯「台灣鯛魚排」產品檢出禁藥一事，經內部調查發現設定條件遭更改放大為10倍，致最終檢驗計算結果為「不合格」，正確結果應為「未檢出」，衛生局鄭重致歉，並主動移送檢調釐清。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 14 小時前 ・ 915
卓冠廷高喊性羞辱護馬郁雯 網友挖黨部10樓不堪往事打臉
民進黨台北市議員參選人馬郁雯因柯文哲案受到關注，競選看板卻被前台北市政府副發言人郭音蘭發現掛在涉黃按摩店上，引發各界議論。馬郁雯強調掛設程序一切合法，並已將看板下架。不過，民進黨新北市議員卓冠廷4日發文反控藍營對馬郁雯進行「性霸凌」，此番言論隨即遭網友翻出民進黨過去MeToo事件狠打臉。中天新聞網 ・ 54 分鐘前 ・ 3