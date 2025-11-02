美防長為何一面指責中國、一面稱贊美中關系？

（德國之聲中文網）美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）在X上最新寫道，他和美國總統特朗普一致認為，美中雙邊關系“從未如此之好”，特朗普早些時候在韓國與中國領導人習近平的會晤“為美中兩國持久和平與成功奠定了基調”。

這位五角大樓負責人也稱，剛剛在馬來西亞的地區安全會議間隙與中國國防部長董軍進行了交談，雙方一致認為，“和平、穩定和良好關系是我們兩個偉大而強大國家最好的發展道路”。赫格塞思強調要走一條“實力、相互尊重和積極關系”的道路，並說“上帝保佑中國和美國！”

相互矛盾的信息

在X平台上發表這番言論之前數小時，這位美防長剛剛敦促東南亞國家堅定立場，並加強海上力量，以對抗中國在南海日益“破壞穩定”的行為。赫格塞思當時說：“我們不尋求沖突。但我們必須確保中國不會試圖支配你們以及任何其他國家。”

美聯社的報道指出，這些相互矛盾的信息——美防長先在東盟會議上發出嚴厲警告，隨後又在網上發表和解言論——凸顯了華盛頓在與北京關系日益緊張的情況下，努力在威懾和外交之間取得平衡。

東南亞政治分析師威爾士（Bridget Welsh）對美聯社表示：“這是在進行危機管控。更重要的是，它反映了美國對華關系的兩種不同傾向——一種將中國視為威脅，另一種則將其視為潛在的合作伙伴。”

北京怎麼說？

在最新的X帖子中，美防長赫格塞思也表示，他和中國防長董軍“同意應建立軍方對軍方的溝通渠道，以避免沖突並緩和任何可能出現的問題”，並表示將對此舉行更多會談。但他沒有透露更多細節。而對於兩軍溝通渠道，北京方面沒有立即發表評論。

實際上，此類渠道已經存在多年，但有時會中斷使用。例如，2022年在時任美國眾議院議長佩洛西訪問台灣後，中方軍方切斷了與美軍的溝通渠道。

根據中國國防部發布的關於此次會晤的通稿，董軍告訴赫格塞思，兩國應該“強化政策層溝通增信釋疑”。 董軍也強調，“台海兩岸統一是不可阻擋的歷史大勢。美方在台灣問題上要謹言慎行，旗幟鮮明反對‘台獨’”。

作者: 德正