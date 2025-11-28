美防長登「福特號」航艦再叫陣 馬杜洛親自駕喊：安啦！

美國防長赫格塞斯。（圖／達志影像美聯社）

美國防長赫格塞斯，在感恩節特別登上部署在拉丁美洲的「福特號」航艦，美國總統川普也說，接下來將加強陸路毒品打擊行動。而委內瑞拉總統馬杜洛，則是親自駕車在首都拍片，證明委內瑞拉沒有陷入恐慌。

美國國防部長赫格塞斯在感恩節期間登上部署於拉丁美洲的「福特號」航空母艦慰問海軍士兵，展現美國軍事存在及掃毒決心。同時，美國總統川普宣稱已大幅減少海上毒品走私，並計畫加強陸路毒品打擊行動。面對美國威脅，委內瑞拉總統馬杜洛親自駕車在首都街頭拍攝影片，並出席空軍活動，意在展示國家穩定，反駁外界對委內瑞拉陷入恐慌的說法。

美國國防部長赫格塞斯選在感恩節這天登上部署在拉丁美洲執行掃毒任務的「福特號」航空母艦，透過廣播系統向所有軍人問候。五角大廈隨後發布了赫格塞斯慰問海軍士兵的影片，他在影片中表示自己是戰爭部長，並祝大家感恩節快樂。

美國總統川普也在感恩節談話中提及反毒成果，他強調美國已經幾乎阻止了海上毒品走私，減少了約85%的毒品運輸。川普表示，現在從海路走私毒品的毒販已經不多了，美國很快會開始打擊從陸路運毒的毒販。面對美國的威脅，委內瑞拉總統馬杜洛在個人社群平台發布了一段影片，影片中他親自駕車載著多明尼加盟友Miguel Mejia在街頭穿梭，意在證明委內瑞拉目前一切正常。Miguel Mejia在影片中表示，外面世界在說馬杜洛非常恐慌、被嚇到不敢上街，但他在委內瑞拉看到的是熱鬧和正常的生活。

馬杜洛還出席了空軍成立活動，現場有軍用直升機和噴射機表演。他在活動中誓言要捍衛國土，並請求士兵們保持沉著、不被動搖，捍衛委內瑞拉作為自由且主權獨立的國家。然而，美國航管局上週已發出警告，指出委內瑞拉的安全情勢正在惡化，這導致多家航空公司暫時停飛往返委內瑞拉的航班。

