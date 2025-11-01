美防長示警中國破壞南海穩定 促東協強化軍力反制
美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)今天(1日)出席東協(ASEAN)防長會議，他敦促東南亞國家堅守立場並強化海上軍事力量，以反制中國在南海日益加劇的擾亂行動。
赫格塞斯重申美國對中國在南海「侵略行為」的關切。中國與菲律賓船隻近期在南海多次發生衝突，菲律賓指控中國海警船蓄意衝撞、對菲方發射水砲攻擊。
菲律賓一再呼籲區域國家對中國採取更強硬的回應，但東協一直以來都謹慎應對，深怕破壞與北京的經濟關係。
赫格塞斯也批評中國將黃岩島(Scarborough Shoal)劃為「自然保護區」。他告訴他國與會防長，此舉是「又一次以你們的利益為代價，進行新的擴大領土和海洋主權聲索」。
赫格塞斯表示，中國的挑釁行為對南海主權構成威脅。美國在強調與中國持續對話之際，也將密切監控中方的行為。
他呼籲東協加快腳步制定南海行為準則(COC)，以規範各方行為。但他同時也表示，東協應加強自身能力，包括加強聯合監視和快速反應工具，以遏制挑釁。
中國則反駁美方對其海上行為的批評，指控美國干涉地區事務並挑起緊張。與會的中國官員表示，中國在南海的巡邏和建設合法，目的是維護自身領土安全。
其他人也在看
社群掀起「酸到變形」的流量遊戲 揭中國仿冒英、美世界最酸糖的雙倍危害｜法外滋味｜鏡新聞調查報告｜#鏡新聞
法外滋味一部曲：《暗渡》 社群平台近幾年掀起挑戰文化 為了博取點閱和關注，用戶不惜挑戰人體極限 從危險動作到極端飲食，演變成一種流量遊戲 最近又掀起一股挑戰吃「世界最酸糖」的熱潮 吃下糖果、扭曲表情成為笑點 由於影片吸睛，模仿也接連出現 而中國的仿冒酸糖也隨之出現 並跟隨網購平台、空運包裹和單幫客，流入台灣 先別說「高酸糖果」可能對口腔、食道產生危險 糖果中添加了什麼色素、成分，通通不可考 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 11 小時前
蘆洲最嗨萬聖節！蘇巧慧化身水獺媽媽 陪親子共度週末
即時中心／顏一軒報導民進黨新北市議員李倩萍今（1）日舉辦「萬聖嘉年華」活動，內容包括親子闖關、趣味競賽、小朋友變裝走秀及摸彩活動，現場吸引超過千名家長帶著小朋友前來參與，立委蘇巧慧也受邀出席，並與現場大小朋友一同互動。蘇巧慧表示，這個週末新北非常熱鬧，她從週五開始已經連2天參與白沙屯媽祖贊境新北，今日又前往金山聖德宮、萬里大鵬天護宮參香，甚至還擔任「中華民國第3屆醫療奉獻獎」的頒獎人，同時今日下午又前來李倩萍主辦的萬聖節活動，希望未來有更多機會，能和大家一起讓新北市更有趣、更美麗。民視 ・ 12 小時前
林佳龍指揮外交團隊冷靜應變 台灣穩健參與APEC年會
即時中心／顏一軒報導2025年「亞太經濟合作」（APEC）「經濟領袖會議」（AELM）在韓國慶州舉辦。由於明（2026）年年會將在中國深圳登場，去（2024）年秘魯峰會時曾發生中國施壓主辦國打壓台灣能見度的事件，今年除面臨「川習會」變數外，韓國長期以來對台灣的外交立場又難謂友善，外交團隊無不謹慎以對，積極布局，除全力促成台灣領袖代表林信義與他國代表互動，也透過聯合理念相近國家，確保台灣「平等、有尊嚴」地參與會議。民視 ・ 11 小時前
聯手菅田將暉！林廷憶《火星女王》第二波雙女王官宣
聯手菅田將暉！林廷憶《火星女王》第二波雙女王官宣EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
〈社論〉公帑養網軍、關新聞台比黃國昌高明？
民眾黨主席黃國昌遭爆利用政治狗仔跟拍政治人物，持續成為政壇熱議話題，綠營更是猛力撻伐…中華日報 ・ 11 小時前
【第八屆2025空污論壇3-1】空污與肺癌風險關聯受關注 提倡能源轉型守護健康台灣
CNEWS匯流新聞網記者李映萱、林佑威、韓羽婕／台中報導 第八屆空污論壇10月31日在台中盛大登場，由中台灣教授協會、臺灣環境公義暨能源轉型協會、台中市醫界聯盟及臺中市醫師公會共同主辦，邀集產官學各界專家齊聚，整合專業與實務經驗，深入探討空污防制、健康風險與能源轉型。論壇不僅是政策與技術交流的平台，更是一場凝聚共識、攜手啟動國家永續未來的深層對話。 中台教授...匯流新聞網 ・ 15 小時前
萬聖節扮「被綠色抓走」 黃國昌：我可愛無辜
民眾黨主席黃國昌萬聖節扮「被綠色抓走」，自嘲捲入狗仔案！他強調對國民黨新任主席鄭麗文保持最大善意，願以公平公開機制推出最強新北市長候選人。黃國昌表示從未堅持人選非誰不可，盼藉由「聯合政府」構想，為2028年選舉鋪路。目前雙方尚未有實質進展，外界高度關注藍白如何協調合作及新北選情發展。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
理想混蛋八周年攻蛋！ 韋禮安亂入助陣 秒變「理想鳥蛋」
樂團理想混蛋八周年攻上小巨蛋，11/1晚上與歌迷一同圓夢，不只經典歌曲連發，嘉賓韋禮安現身更嗨翻全場，甚至直言不是天團我可不亂入，還秒改團名變「理想鳥蛋」，就算演唱會當天撞場韓流天王GD，門票依舊秒殺。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
緬甸賑災難行能行 李金蘭奔走發放物資
緬甸在三月下旬發生七點九強震，短短兩分鐘又接連出現餘震，城市瞬間成為廢墟，災情慘重。因為當地政局不穩、軍事封鎖，外部救援一度受限，慈濟志工只能從各地串連，想盡辦法突破難關。慈濟志工李金蘭，是慈濟最...大愛電視 ・ 14 小時前
就任國民黨主席 鄭麗文喊讓羊群變獅群
記者王超群∕台北報導 國民黨主席鄭麗文一日就任，在全國黨代表大會致詞中指出，台灣正面…中華日報 ・ 11 小時前
陳佩琪好不捨！控北所假日餐都給紅蘿蔔 害柯文哲「快變成兔子」
民眾黨前主席柯文哲離開台北看守所後，愛妻陳佩琪頻頻指控北所待遇問題，並透露老公因此有許多病痛。今（1日）陳佩琪再次發文抱怨，直指北所假日餐點的青菜幾乎都是紅蘿蔔，讓老公都快變成「兔子」。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
秋冬疫苗第二階段今11/1起開打 中市衛生局籲：符合公費對象儘速接種
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】依據中央公告，114年度公費流感及新冠疫苗將於11月1日開放第二階 […]觀傳媒 ・ 15 小時前
波克夏Q3營業利益暴增34％ 現金水位創高
股神巴菲特退休倒數計時之際，他執掌的波克夏海瑟威投資公司（Berkshire Hathaway）1日公布第三季業績，受惠於保險業務回溫，一掃第二季獲利大幅萎縮的陰霾，營業利益年增34％，現金水位達3,810億美元再創新高。中時財經即時 ・ 11 小時前
協助養豬產業 盧秀燕：加碼飼料補助每頭豬100元
非洲豬瘟病毒頑強，中央出動化學兵協助台中梧棲案例場清消，並針對案場住家進行採檢，台中市長盧秀燕今天（1日）在非洲豬瘟前進應變所記者會中表示，連夜送中央檢驗，今天上午結果出爐，十處採檢都是陰性，下周會再中廣新聞網 ・ 19 小時前
APEC大合照 林信義習近平零互動
本報綜合報導 二０二五年亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）一日落幕，參與峰會的各國領袖中午…中華日報 ・ 11 小時前
鄭麗文稱中共沒想把台灣變香港 賴瑞隆：難道她知道習近平的想法？
即時中心／顏一軒報導國民黨主席鄭麗文近期接受《德國之聲》專訪時稱，「北京也沒有要把台灣變成第二個香港」。對此，民進黨立委賴瑞隆今（1）日回應，台灣「「香港化」並非鄭麗文說不會就不會，她有怎麼樣的自信說出這樣的話來？請她不要欺騙台灣人民與全世界。民視 ・ 10 小時前
岡山造勢破3萬人！ 林岱樺喊：台灣力量不容許再被切割
即時中心／廖予瑄、黃彥翔報導民進黨立委林岱樺欲爭取獲得黨提名參選2026年高雄市長，並於今（11/1）日晚間6時在岡山區筧橋路河堤公園旁，舉行護國市長造勢晚會，現場人數突破3萬人。她會後受訪時直言，自己已經忍了8個月，並強調一直都很配合檢調司法調查。民視 ・ 10 小時前
未上任先鬧失言風波 藍委苦勸鄭麗文這件事
[NOWnews今日新聞]國民黨新任主席鄭麗文在今（1）日全代會上正式上任，不過，鄭麗文從競選黨主席期間，就被視為是「紅統派」，日前接受「德國之聲」專訪時，更語出驚人稱「蒲亭並不是獨裁者」，引發輿論譁...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
侯友宜、盧秀燕都缺席...... 國民黨全代會地方首長出席稀稀落落
國民黨今日上午召開第22屆第1次全國代表大會，新黨魁鄭麗文正式走馬上任，但藍營執政的地方首長出席狀況卻稀稀落落，只有地主台北市長蔣萬安、嘉義市長黃敏惠、新竹縣長楊文科、台東縣長饒慶鈴與會；對此，鄭麗文在全代會後受訪表示，外界不需要做太多聯想，今天沒有出席的縣市長昨天都已經跟她通過電話，她也能理解這些自由時報 ・ 21 小時前
M1戰車連長孫韜奇表現優異 中將老爸在場觀禮竟是他！
陸軍31日舉行裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮，由總統賴清德主持並登車校閱部隊，象徵台灣裝甲戰力邁入新世代。聯兵三營一位戰車連連長孫韜奇表現優異，更以慷慨激昂的語調丶俐落的動作，成為全場焦點。軍方人士今天指出，孫韜奇受軍人父母影響，自考取陸軍官校開始，就不斷挑戰自我、磨練自己的體能及自由時報 ・ 14 小時前