美防長示警中國破壞南海穩定 促東協強化軍力反制

美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)今天(1日)出席東協(ASEAN)防長會議，他敦促東南亞國家堅守立場並強化海上軍事力量，以反制中國在南海日益加劇的擾亂行動。

赫格塞斯重申美國對中國在南海「侵略行為」的關切。中國與菲律賓船隻近期在南海多次發生衝突，菲律賓指控中國海警船蓄意衝撞、對菲方發射水砲攻擊。

菲律賓一再呼籲區域國家對中國採取更強硬的回應，但東協一直以來都謹慎應對，深怕破壞與北京的經濟關係。

赫格塞斯也批評中國將黃岩島(Scarborough Shoal)劃為「自然保護區」。他告訴他國與會防長，此舉是「又一次以你們的利益為代價，進行新的擴大領土和海洋主權聲索」。

赫格塞斯表示，中國的挑釁行為對南海主權構成威脅。美國在強調與中國持續對話之際，也將密切監控中方的行為。

他呼籲東協加快腳步制定南海行為準則(COC)，以規範各方行為。但他同時也表示，東協應加強自身能力，包括加強聯合監視和快速反應工具，以遏制挑釁。

中國則反駁美方對其海上行為的批評，指控美國干涉地區事務並挑起緊張。與會的中國官員表示，中國在南海的巡邏和建設合法，目的是維護自身領土安全。