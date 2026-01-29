美防長稱將執行川普任何決定 伊朗警告遇襲立即攻擊美軍基地、航母

在美國總統川普警告伊朗的時間正在耗盡，以及歐盟將伊朗革命衛隊(Revolutionary Guards)列為恐怖組織後，伊朗29日威脅將立即攻擊美軍基地和航空母艦來回應任何攻擊。美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)則表示，美軍將做好準備，執行川普對伊朗的任何決定。

隨著布魯塞爾和華盛頓加強施壓力道，以及伊朗發出嚴厲威脅，聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)呼籲進行核子談判，「避免一場可能為這個地區帶來毀滅性後果的危機」。

廣告 廣告

一名伊朗軍方發言人警告，德黑蘭對任何美國行動的回應將不會受限，而是會「立即採取」果斷回應，與去年6月美國軍機和飛彈短暫加入了以色列對伊朗空戰時的情況不同。

伊朗准將阿克拉米尼亞(Mohammad Akraminia)告訴國營電視台，美國航空母艦存在「嚴重弱點」，幾個波斯灣地區的美軍基地「都在我們中程飛彈的射程內」。

阿克拉米尼亞說：「美國人犯下了這樣的誤判，事情肯定不會朝川普所想像的情況發展，展開一項迅速的行動，然後兩個小時後，發文說行動結束了。」

一名波斯灣國家的官員告訴法新社，人們對美軍攻擊伊朗的擔憂「非常明顯」。

該名官員補充說：「這將為這個地區帶來混亂，這不僅將傷害這個地區的經濟，也會傷害美國的經濟，導致油價與天然氣價格飆高。」

卡達通訊社(Qatar News Agency)報導，卡達國王塔米姆(Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani)與伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)進行了通話，討論「為了緩和緊張與建立穩定所進行的努力」。

赫格塞斯29日則表示，美軍將做好準備，執行川普決定對伊朗做出的任何決定，以確保德黑蘭不追求核武。

隨著美軍已經在中東地區集結了龐大的軍事力量，赫格塞斯在一場內閣會議上應川普的要求，就此事發表評論。

赫格塞斯說：「他們不應該追求核武。我們將準備滿足這位總統對戰爭部的任何期待。」川普政府將國防部的非正式地更名為戰爭部。

在德黑蘭當局近幾週對伊朗各地示威抗議發動血腥鎮壓後，美國與伊朗之間的緊張升溫。

川普一再威脅如果伊朗繼續殺害抗議者，將會出手干預，但這場因為生活貧困與政治壓迫而爆發的全球性抗議已經緩和下來。

川普表示，如果德黑蘭在去年6月以色列與美軍空襲其關鍵核子設施後仍重啟核子計畫，美國將採取行動。(編輯:王志心)