美防長稱將持續深化與韓合作 並強調若台海爆衝突駐韓美軍可能出動

記者蒲世芸／綜合報導

據《東亞日報》5日報導，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）於當地時間4日，在首爾與南韓國防部長安圭伯（Ahn Gyu-back）會面，出席「韓美年度安全諮商會議」（SCM）後共同舉行記者會。他在會中罕見提及「駐韓美軍的戰略彈性」，強調這是「韓美雙方必須檢討的議題」，被外界解讀為在中國若入侵台灣等區域衝突發生時，美軍駐韓部隊可能參與行動的暗示。

美國國防部長赫格塞斯4日在首爾，與南韓國防部長安圭伯進行會談。（圖／翻攝自X平台 @PeteHegseth）

赫格塞斯指出，美國將「持續向南韓提供核威懾保障」，但也強調「對北韓的常規防衛應由南韓主導」。一名南韓軍方人士分析，這代表美國新版國防戰略（NDS）中，將強化駐韓美軍對中國的牽制角色，同時讓韓國更全面負責對北防務。

駐韓美軍將增戰略彈性

針對媒體提問「駐韓美軍是否可能在台海或東海應對中國軍事行動」時，赫格塞斯回應：「我們對韓半島的穩定與守護韓國的意志堅定不移。」但他同時補充說，「在區域緊急狀況下確保駐韓美軍具備戰略彈性，是毫無疑問應由韓美共同檢討的事項。」

廣告 廣告

他進一步指出，「全球各地都存在我們必須準備面對的威脅。」這番話被視為美方意在擴大駐韓美軍的行動範圍，從韓半島延伸至整個印太地區。

南韓軍方消息人士透露，雖然此次韓美共同聲明仍依照2006年協議文字提及「戰略彈性」，但美方已表明，未來將不受韓方限制、並擴大運用駐韓美軍的戰略角色。

部分觀點認為，赫格塞斯此言也與川普政府支持南韓發展核動力潛艦立場有關，美方希望南韓承擔更多防衛責任，同時配合擴大駐韓美軍行動彈性。

赫格塞斯強調，美方將增加駐韓美軍在部署上的彈性。（圖／翻攝自X平台 @PeteHegseth）

防衛產業合作擴大至「地面武器」

安圭伯也介紹了韓國的國防強化計畫，表示政府將於2035年前逐步將國防預算提升至GDP的3.5%水準。軍方消息指出，赫格塞斯對此「表達滿意」。

兩國防長亦同意加強防衛產業合作。赫格塞斯表示，「韓國在造船領域具備世界級技術，我們希望不僅在潛艦，也能在水面艦領域深化合作。」

他並強調，「我們同意將合作從造船擴展至地面裝備領域。」未來將有機會進一步擴大到直升機與陸軍武器系統。軍方同時透露，雙方也正就戰鬥機維修與維護保養等合作展開磋商，顯示韓美軍工合作正持續深化。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

美國前副總統錢尼權傾一時 曾推動伊拉克戰爭、對疑恐怖份子施酷刑

繼續騙！KK園區被抄後 其他詐騙園區竟開搶「詐騙人才」

紐約迎首位穆斯林市長！共和黨連吃敗仗 川普發文稱：因為我沒參選

美地方選舉重擊川普！紐澤西州長再由民主黨拿下 罕連三屆同黨執政

