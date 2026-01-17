美防長籲第一島鏈聯演！王定宇曝「台灣關鍵」：應積極爭取參與嚇阻中國

政治中心／綜合報導

日本防衛大臣小泉進次郎16日在美國五角大廈與美國戰爭部長赫格塞斯會談，就強化日美同盟的嚇阻力達成共識。赫格塞斯說，從日本延伸至台灣、南海的「第一島鏈」展開軍事演習，對於落實美國政府宣導的「以實力求和平」必不可少。對此，立委王定宇表示，台灣位居第一島鏈關鍵戰略核心，樂見美日建構安全網絡。王呼籲台灣應積極爭取直接參與聯合軍演，提升國防安全，並向北京傳達台灣與國際盟友合作的戰略清晰訊息，共同嚇阻中國野心，維護印太區域和平。

王定宇說，美國戰爭部長赫格塞斯跟日本的防衛大臣小泉進次郎進行雙邊會談，會談中赫格塞斯特別提到，從日本往南的第一島鏈國家一直到南海，應該進行聯合軍演以實力換取和平，就是「常講的投資國防就是投資和平的概念」，這提議的原因是來自於中國對軍事的投資，不僅來到史上最高，且對週邊鄰國從日本台灣菲律賓甚至於遠到澳洲，中國的軍事威脅也越來越加劇，可以說是這個區域的國際麻煩製造者，也是這個區域最大的不安因子。

王定宇表示，當美國跟日本進行會談的時候，特別提到「第一島鏈國家」，為因應威脅越來越具體也越來越巨大，聯合合作的軍演建立安全網絡是一個勢必要做的事情，也希望透過實力嚇阻中國野心，台灣在這一個可以說是重中之重，不僅位居第一島鏈的關鍵戰略位置，也是第一島鏈產業、自由、民主、經濟發展最重要的核心利益價值。

王定宇指出，當美國的戰爭部長赫格塞斯提出這提議時，一方面樂見各國在這區域合作建構一個安全網絡，和美日更是這區域自由民主國家非常重要的穩固的力量，所以美日合作要進行這樣提議時，對台灣當然是非常的正向的提升，另外一方面台灣也應該積極爭取，直接而且實質參與這樣的聯合軍演，不僅建立台灣和各國的合作機制，更是對北京傳遞出一個戰略清晰的訊息，台灣跟世界各國是一個合作的聯盟，中國的蠢動不僅是針對台灣，更是針對這個區域的民主聯盟。

王定宇表示，「我們歡迎樂見，美國戰爭部長赫格塞斯這個提案」，也會進一步跟相關的盟友來進行磋商，不僅讓台灣可以間接因為這個計劃獲得安全的正向提升，更進一步爭取直接參與，希望透過直接參與達到安全的提升、外交的合作，對台灣來講是一個多面向正面的價值，會持續的關注持續的爭取，希望建構區域和平。

