美防長8年來首訪南北韓交界板門店 強化韓美防衛合作
（中央社首爾3日綜合外電報導）美國國防部長赫格塞斯今天下午前往南北韓交界的非軍事區（DMZ），和南韓國防部長安圭伯一同視察板門店的共同警備區（JSA），這是美國國防部長8年來首度造訪分隔兩韓的非軍事區，也是韓美防長自2017年後再次攜手視察共同警備區。
韓聯社報導，安圭伯和赫格塞斯（Pete Hegseth）視察非軍事區（DMZ）韓方一側最北端的哨所，聽取作戰現況彙報，並訪問板門店內部的會場。兩國防長藉此確認堅固的韓美聯合防衛態勢和韓美合作意願。
根據韓聯社，赫格塞斯今天抵達南韓，明天將與安圭伯在首爾舉行第57次韓美安保會議（SCM）。韓美安保會議旨在就主要軍事政策進行協調溝通，是韓美之間最高層級的國防領域例行對話機制。
據推測，兩國防長此次將研討韓美慶州首腦峰會上提及的同盟相關事宜，具體包括核動力潛艦、美向韓移交戰時作戰指揮權、韓方增加國防預算等。
路透社報導，安圭伯談及赫格塞斯視察非軍事區時表示：「我認為這本身具有象徵性及宣示意義，展現了韓美同盟的固若磐石與聯合防衛態勢。」
法新社報導，南韓國防部則表示，兩人「重申了韓美堅實的聯合防衛態勢與緊密合作」。
美國總統川普上週亞洲行期間曾多次向北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）示好，但平壤方面並未回應。
擁核的北韓對於川普和南韓總統李在明的對話呼籲不予回應，反而大幅提升飛彈及傳統軍事戰力。
川普上次會晤金正恩是在他第一任總統任期，2019年6月前往板門店。
當時他成為首位踏上北韓國土的現任美國總統，曾短暫跨越邊界，隨後與金正恩一起返回板門店自由之家舉行雙邊會談。
在川普出訪前，他的國防部長馬提斯（James Mattis）曾於2017年10月前往分隔兩韓的非軍事區。
路透社報導，南韓國防部指出，安圭伯和赫格塞斯明天將討論對北韓的聯合防衛戰備，以及區域安全、網路與飛彈防禦合作事宜。
聲明指出，兩人預計將協商因應「變動的安全環境與威脅」的方案，強化兩國同盟關係。
華府正考慮讓駐韓2萬8500名美軍的角色更具彈性，以因應中國在南海及台灣周邊活動之際，維持亞洲勢力均衡。
美方官員已釋出訊號，計畫賦予駐韓美軍更大彈性，必要時可因應更廣泛威脅，在朝鮮半島以外地區執行任務，包括防衛台灣、牽制中國日益增長的軍事力量。
南韓雖抗拒調整駐韓美軍角色，但近20年來積極提升自身國防能力，目標在戰時能夠接掌韓美聯軍指揮權。目前南韓軍隊規模達45萬人。
南韓計劃於2026年大幅擴增國防預算，創下多年新高，部分原因是回應川普要求華府盟邦增加分擔美軍駐紮費用的訴求。（編譯：陳政一）1141103
