美防長Signal洩密爭議延燒！大聊葉門空襲計畫 調查曝：讓美軍置身風險

記者蒲世芸／綜合報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今年三月爆出使用通訊軟體Signal與他人討論針對葉門胡塞青年運動叛軍的攻擊行動細節，甚至還誤將美國「大西洋月刊」（The Atlantic）總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）意外加入國安高層群組中。這項舉動引發五角大廈獨立監察單位的調查，並在最新的報告中嚴厲點出赫格塞斯不恰當行為。

美國國防部長赫格塞斯涉用Signal談攻擊行動細節。（圖／翻攝自Pete Hegseth臉書）

高風險行為可能危及美軍

據CNN 3日報導，多位消息人士透露，五角大廈的監察長（Inspector General）機密報告明確結論指出，赫格塞斯先前以Signal討論葉門攻擊行動細節的做法，有讓美軍處於危險之中的可能性。

報告直指赫格塞斯的行為「可能危及美軍部隊與任務目標」。消息人士表示，軍方資訊在傳給赫格塞斯時是被標註為「機密」，若該聊天內容被攔截，可能會使美軍人員和任務本身面臨風險。另外，赫格塞斯的Signal帳號還傳送了關於預定軍事打擊的具體、即時更新內容，例如一則訊息甚至寫出：「這就是第一枚炸彈『絕對』會投下的時間。」

報告中強調，赫格塞斯「不應使用Signal處理公務」，且國防部高層需加強通訊協議訓練。同時，報告也詳述他分享高度敏感資訊給未經授權人士，且未能依《聯邦檔案法》（Federal Records Act）保留這些通訊紀錄。

赫格塞斯稱自己擁有解密權

儘管調查指出赫格塞斯行為的高風險性，但報告並未認定他觸犯保密規範，原因是他擁有解密資訊的權力。而赫格塞斯本人也在社群平台X上堅稱：「不是機密資訊，徹底洗清嫌疑，案件已完結。」

消息人士指出，赫格塞斯拒絕接受監察長的訪談，而僅用書面聲明表示，自己有權根據自身判斷解密資訊，並僅傳送他認為不會構成作戰風險的內容。他同時指控這項調查受到政敵操弄，即便調查行動是由共和黨和民主黨議員共同提出。

最高機密為何能亂傳？

赫格塞斯過去對使用Signal所提出的說詞，讓民主黨人士及前美國官員不解，因為在美軍發動行動前，時機與攻擊目標等細節通常屬於最高機密。

專家也擔憂，假如「青年運動」領袖事先得知空襲行動，有可能逃離至人潮擁擠的地區，屆時鎖定目標的難度將大幅提升，且可能因平民傷亡風險過高而不得不取消行動。

參議院情報委員會民主黨領袖華納（Mark Warner）則表示，報告證實赫格塞斯還有多個用於公務的Signal聊天群組，「突顯出這不是一個偶發性的單次失誤。」若這份調查報告公開，恐將加劇兩黨議員對赫格塞斯判斷力狀況的疑慮，這個問題數月前就曾導致他差點遭到解僱。

解密報告即將公開

而這份報告的非機密版本預計於當地時間4日公開。

空軍調查局（Air Force Office of Investigations）目前也正調查是否有人員協助赫格塞斯違規使用電子設備，導致任何未經授權的機密資訊洩露。

