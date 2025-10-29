美阿拉巴馬州港務局與APM碼頭公司合資 擴建莫比爾港泊位

根據英國航運相關網站表示，美國阿拉巴馬州港務局（Alabama Port Authority）與APM碼頭公司（APM Terminals）宣布將共同投資一億三千一百萬美元，在美國莫比爾港（Port of Mobile）新建一座長達一千三百英呎的新貨櫃泊位。

該計畫由聯邦撥款及APM碼頭民間資金共同出資，完工後將使港口泊位容量增加五成，並能同時停靠三艘超大型貨櫃船。

該工程預定於明（二○二六）年動工，並於開工後二十四個月內完工。新泊位啟用後，APM莫比爾碼頭年貨櫃處理量將達一百四十萬TEU，配備七台岸邊橋式起重機。

第五期擴建計畫延續近期耗資三億六千六百萬美元的「莫比爾港加深工程」，該項工程將港口水深加深至五十英呎，使莫比爾港成為美國墨西哥灣地區最深的貨櫃港。

新泊位將與目前正在進行的多項基礎建設計畫相輔相成，包括總投資超過二億美元的三十三英畝貨櫃堆場擴建工程、鐵路容量升級及新建鐵路立體橋梁以實現碼頭直接鐵路連接。

阿拉巴馬州港務局代理執行長暨主任奧托（Doug Otto）表示，此次擴建不僅是基礎建設強化，更要鞏固莫比爾作為墨西哥灣首要貨櫃門戶的地位。他說，隨著航道加深、新泊位建設、第四期擴建進展順利及與APM碼頭持續合作，阿拉巴馬州正以前所未有的效率連結全美與全球市場。

APM莫比爾碼頭總經理哈羅德（Brian Harold）指出，新泊位興建是確保莫比爾港能持續領先貨櫃運量成長的關鍵一步。他說，隨著貨量增加，將與港務局及客戶緊密合作，進一步擴充營運能力。

新泊位位於現有貨櫃碼頭南端，緊鄰二十五英畝可供未來開發土地，該區可用於貨櫃處理、物流或倉儲設施。

為確保長期營運穩定，APM碼頭與阿拉巴馬州港務局已同意延長貨櫃碼頭營運特許權二十年，期限至二○五八年，並附有兩次各十年展延選項。新協議中，APM碼頭也將提高租金，以支撐港務局的投資。

這項擴建案正值APM碼頭母公司、丹麥馬士基集團（Maersk Group）積極擴展美國墨西哥灣區業務之際。該公司另預計在美國路易西安那州密西西比河西岸投資五億美元興建新貨櫃碼頭，首期開發面積約二百英畝，配有碼頭鐵路設施與可停靠後巴拿馬型船舶的泊位，未來可擴建至九百英畝。

APM碼頭曾於二○一五年七月結束美國休士頓港（Port Houston）的營運。