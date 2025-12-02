美降南韓關稅至15％免疊加 半導體.藥品關稅封頂15％

【緯來新聞網】美國商務部長盧特尼克週一（12/1）宣布，因南韓國會正式通過履行3500億美元對美戰略投資的法案，美方將全面啟動美韓協議的「全部效益」。相關關稅調降將自11月1日起追溯生效，並把多項對韓商品的對等關稅降至15％。

（圖／達志影像）

盧特尼克在社群平台X表示，南韓履行承諾後，美國將依協議下調部分關稅，包括汽車與飛機零件等項目，同時確保南韓與日本、歐盟享有一致的同等稅率不疊加。



這項雙邊協議，未來即使基於國安考量對半導體或藥品加稅，稅率也不得超過15％，確保南韓在關稅待遇上與日本、台灣等主要亞洲競爭者保持同等水準。



盧特尼克表示，南韓的大規模投資承諾將深化雙方經貿合作，並為美國創造更多就業與產業機會。他也感謝兩國之間長期建立的互信基礎。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

55歲李康生舊疾難治！老菸槍日抽30根 蔡明亮只能勸戒

恭喜！趙岱新挺孕肚曝光喜訊 經紀人證實周興哲喜獲二寶