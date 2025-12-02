美降南韓關稅！川普協議全面生效 汽車、半導體關稅封頂15%





美國對等關稅仍是各界焦點專注的議題，不過美韓雙方的關稅稅率已在週一定案，美國商務部長盧特尼克表示，因南韓已在國會提出法案、準備落實對美國的戰略投資承諾，所以美國對南韓進口商品，包含汽車在內的一般關稅將降至15%，並回溯自11月1日生效。

日前美國對南韓進口貨品課徵25%關稅，其中包含對汽車加徵的關稅，而盧特尼克部長週一在X發文並指出，「南韓已正式啟動戰略投資法案的立法程序，並提交國會審議。這一關鍵步驟，將確保美國工業和工人能夠充分受益於美國總統與南韓達成的貿易協議。」

廣告 廣告

盧特尼克提到，美方將根據協議降低部分關稅，回溯自11月1日起，包含汽車在內的一般關稅將降至15%，並且取消飛機零件關稅以及對南韓的關稅疊加，而半導體、藥品等課徵關稅的上限，稅率最高也不得超過15%，使南韓的稅率與日本和歐盟保持一致。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

更多東森財經新聞報導



這ETF被買爆「單月破70億美金」 南韓政府急了：測驗通過才能買

台積電Q3分紅出爐「老鳥年薪500萬」 美國人驚呆：天才領垃圾薪水

提醒孩別亂跑 大創女店員遭媽「罵到下跪」 網炸鍋