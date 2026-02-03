美降印度關稅至18％ 印是否停買俄石油？各說各話

美國總統川普二日在社群平台宣布，已與印度總理莫迪達成美印貿易協議，印度同意停止購買俄羅斯石油，並採購五千億美元美國商品，印度商品銷美關稅將降至百分之十八。不過，印度斯坦時報報導，美印關稅降至百分之十八，但強調莫迪的社群貼文僅提及此點，並未證實川普的其他主張，凸顯雙方明顯差異。

川普表示，較低的對等關稅將立即生效，但白宮尚未公布任何正式調整稅率的官方行動。華爾街日報報導，一名白宮官員說，由於印度承諾停購俄國石油，對印度石油採購徵收的百分之廿五關稅將取消，最終降至百分之十八。印度斯坦時報則指出，莫迪聲明完全沒提及俄油議題，報導將其列為川普單方面主張，反映印度對地緣能源政策的謹慎立場。

廣告 廣告

川普去年因印度購買俄羅斯石油，宣布對印度加徵百分之廿五關稅，另對該國施加百分之廿五對等關稅。川普二日發布貼文表示，「出於對莫迪總理的友誼與尊重，並依其要求即刻生效，我們已同意美國與印度之間的一項貿易協議，美國將課徵較低對等關稅，從百分之廿五下調至百分之十八。他們同樣也將著手把對美國的關稅與非關稅壁壘降至零。」

川普說，他二日稍早與莫迪通話，並形容莫迪是最好的朋友之一，也是一位強勢且深受尊敬的國家領袖。他也說，雙方談了許多事情，包括貿易及結束俄烏戰爭；莫迪同意停止購買俄羅斯石油，並將向美國，以及可能向委內瑞拉購買更多的石油，「這將有助於結束目前正在發生、每周都有成千上萬人死亡的烏克蘭戰爭」。

川普表示，莫迪承諾加強購買美國貨，將加購超過五千億美元的美國能源、科技、農產品、煤炭以及其他產品；美印關係未來會更加穩固，並稱他與莫迪都是「能把事情搞定的人」。

莫迪則在Ｘ發文表示，能與「親愛的朋友」川普通話令人欣喜，並稱很高興印度製造的產品如今將適用百分之十八的較低關稅，同時代表印度十四億人民向川普致上由衷感謝。

莫迪指出，當美國與印度兩大經濟體、也是全球最大的民主國家攜手合作時，將有利於兩國人民，並開啟龐大的、對彼此皆有利的合作機會；他讚揚川普的領導力對全球和平、穩定與繁榮至關重要，印度全力支持川普為和平所付出的努力，也期待雙方夥伴關係推升至前所未有的高度。

【看原文連結】

更多udn報導

公主淪塑膠臉？張員瑛1部位「腫麼了」快認不出

6旬富翁動「陰莖增大手術」驟逝 驗屍結果逆轉

水垢清不掉！達人教抹「1醬料」：像新的一樣

家人逼考「鐵飯碗」 理工生盼走這1行猶豫了