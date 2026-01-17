美降台關稅 農漁業還在「蓋牌」 蔣萬安：中央應清楚交代

台北市長蔣萬安今出席台北隊策勵營活動。（邱芊攝）

美國商務部15日宣布，台灣輸美商品的關稅稅率將降至15％，且不疊加、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，目前農、漁業則還沒有放榜，令外界質疑有「蓋牌」疑慮。台北市長蔣萬安表示，歷經1年的談判後，希望中央政府能夠完整清楚的向國人說明。

蔣萬安今出席台北隊策勵營活動，被問及台美關稅底定，許多企業總部都設在台北市，北市是否會有協助方案，此外農漁業部分目前都還沒有放榜，認為有蓋牌疑慮嗎？

蔣萬安說，去年他就有公開呼籲，因為關稅攸關每位勞工朋友的生計，民眾有知道的權利，所以希望中央政府能夠定期向國人及立法院報告關稅進度，現在歷經1年的談判之後，希望中央政府能夠完整清楚向國人說明。

