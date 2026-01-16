美降對等關稅、台企將赴美投資2500億！鄭麗君指「MOU沒時間表」：由企業自主規劃

台美敲定對等關稅調降15%不疊加，台灣企業將自主投資2500億美元，政府則支持金融機構提供上限2500億美元授信額度。行政院副院長鄭麗君今（16）日在駐美代表處記者會中表示，「MOU裡面並沒有落入時間表，由企業自主規劃」，政府則在信保部分支持企業。

鄭麗君今日在記者會致詞時表示，將以「台灣模式」協助台灣產業切入美國本土供應鏈，強佔AI商機，這也獲美方正面回應，第一類為台灣企業自主投資2500億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等，「裡面包含企業正在進行的投資計畫」。

鄭麗君再說，第二類為台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供上限最高2,500億美元的企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等，「政府扮演信保角色，支持金融機構提供上限2500億美元授信額度，提供融資需求給企業支持。」

鄭麗君並說，這兩筆資本承諾，一個是FDI（企業直接投資）、一個是信保，兩筆性質是不同的、分裂的，談判中也清楚向美方表達此事：「目的是為了支持企業擴大佈局，而非政府直接出資。」

媒體問及，2500億美元的企業投資是否有時間表，美方有沒有給時間表，說多久要達成？

鄭麗君回應，2500億美元的FDI主要是政府與企業界座談、訪查所匯聚出來企業的投資規模，有些是企業已經在進行的投資計畫，屬於企業自主規劃的投資，「MOU裡面並沒有落入時間表，由企業自主規劃」，政府則在信保部分提供2500億美元的上限額度，支持有融資需求的企業。

鄭麗君強調，MOU裡面沒有時間表，以支持企業為目標。

（圖片來源：三立新聞）

