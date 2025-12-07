美降息在望 市場估再砍1碼

美國聯準會（Fed）將在台北時間12月11日凌晨3點公布12月利率決策會議結果，隨後主席鮑爾將召開記者會。儘管本次會議因日前政府停擺而缺少了部分關鍵數據，但市場普遍預期Fed將連續第3次降息，再下調利率25個基點。

另根據前紐約聯準會回購操作專家、現任美銀利率策略師Mark Cabana最新預測，除市場預期的降息25個基點外，鮑爾將宣布每月購買450億美元國庫券計畫，這一購債操作將自2026年1月正式實施，旨在注入流動性，防止回購市場利率進一步飆升。

聯準會預定本月10日至11日，舉行今年最後一次利率決策會議，聯準會上次10月會後，鮑爾曾表明12月未必降息，《華爾街日報》指出，就在幾周前，交易員們認為聯準會在本次會議降息的機率不到50％，但近日根據芝商所FedWatch追蹤的利率期貨，目前這一機率已飆升至近90％。

下一任聯準會主席最熱門人選、現任國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特日前在接受媒體訪問時表示，Fed應於本次會議降息，並預測降幅為25個基點。

本次會議將聚焦三點：首先市場將關注鮑爾能否消除分歧，以最小反對票推動降息，展現其領導力；二是鮑爾在新聞發布會上的表態，外界普遍預期其講話可能略帶鴿派色彩；三是伴隨決議發布的最新季度經濟預測。

東海大學經濟系兼任教授邱達生表示，美國就業市場不如預期，聯準會本周降息1碼幾乎底定。值得注意的是，鮑爾明年5月任期屆滿，邱達生表示，聯準會主席對利率的態度牽動全球金融局勢，鴿派的哈塞特若呼應川普，美國未來將有較積極的降息作為，台美利差擴大下，將迫使台灣明年不得不降息。

邱達生指出，當美國2026年有較激進的降息動作，資金將湧向亞洲市場，而台灣受惠於AI商機，當前是亞洲國家中出口較為強勁的國家，新台幣走強機率大，央行勢必要將利率再降低一點，避免新台幣過於強勢。

富邦金首席經濟學家羅瑋認為，央行明年上半年就有降息或調降存款準備率的準備，不排除央行開始啟動降息，預估明年上半年可能降息兩次、每次半碼。