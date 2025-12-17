美降息帶動買氣 壽險業前11月新契約保費年增22%

（中央社記者蘇思云台北17日電）壽險公會統計顯示，壽險業今年前11月含負債項下收入的新契約保費為新台幣9052.96億元，年增22.4%。壽險公會指出，美國聯準會（Fed）啟動降息，為掌握降息循環初期相對高的利率，投資人對美元利變商品仍有需求，加上全球主要股市走強，推動投資型保單買氣。

壽險公會今天發布最新統計指出，如果考慮保費收入與負債項下的收入，今年前11月壽險業保費收入為2兆3319.82億元，年增8.7%，其中，初年度保費為9052.96億元，年成長22.4%，續年度保費為1兆4266.86億元，年增1.5%。

如果觀察11月單月表現，11月新契約保費收入合計841.28億元，月增23.2億元，但單月呈現年減3.87%。其中，11月傳統型保單新契約保費收入443.87億元，年減18%，投資型保單新契約保費收入397.41億元，年成長19%。

若綜觀壽險業今年前11月含負債項下收入的新契約保費為9052.96億元，年增22.4%。其中，今年1到11月傳統型保單新契約保費收入為5322.32億元，年增18.8%。

看待傳統型保單成長動能，壽險公會分析，首先，投資人為掌握美國降息循環初期相對高的利率，對美元利變型保險商品仍有需求；其次，壽險業因應高齡化社會，持續開發與推動美元固定利率養老保險商品，鎖定固定利率給付特性，以因應利率波動環境。

壽險公會觀察，為接軌2026年新一代清償能力制度（TW-ICS），壽險公司持續開發與推動合約服務邊際（CSM）較高、資本效率較佳的期繳型及保障型保險商品；另外，增加美元保單部位有助壽險公司平衡資產負債、降低避險成本與匯率風險，也帶動美元計價保險商品的銷售動能。

此外，今年前11月投資型保單新契約保費收入3730.64億元，年增28%。壽險公會指出，Fed在9月底啟動降息，加上全球主要股市走強，投資氛圍改善，推升投資型保險商品買氣，因此帶動初年度保費收入成長；加上壽險公司持續深化與銀行以及投信通路的合作，以滿足民眾需求。（編輯：林淑媛）1141217