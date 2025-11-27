美降息預期升溫 分析師估明年全球經濟軟著陸

週四台股開盤再延續上漲走勢，以2萬7517點開出，盤中最高一度來到27659點，漲250點。權值股台積電開盤是1450元，隨後漲幅收收斂，盤中最低一度1435元、跌5元。

資深分析師李永年認為，「美國聯準會那邊12月可能還是會降息的，這個就給美國股市造成相當大的激勵作用，那同時呢我們台灣股市也跟著就連續，到今（27）日為止連續上漲了4天。」

分析師認為，台股可望挑戰高點，但得觀察12月美國聯準會是否真的如市場預期降息，以及美國最高法院是否推翻川普的關稅政策，都將為股市埋下變數。

中國信託證券投顧針對明（2026）年投資展望作分析，認為台股將先蹲後跳，高點有機會挑戰3萬點；至於全球明年經濟將呈現軟著陸。

分析師尤思雯指出，「金髮老人軟著陸的一個經濟走向，也就是經濟出現放緩，那抑制通膨但不會做衰退。」

27日的台灣金融市場呈現股匯齊揚，新台幣兌美元以31.32元開出，早盤一度升破31.347元。

儘管近期台股表現以漲幅居多，不過中央大學台經中心調查11月份消費者信心指數，投資股票時機指數連2個月下滑最多。

中央大學台經中心執行長吳大任表示，「大家只是認為未來半年，是因為我們現在的指數的位置太高似乎不適合進場，所以我們調查的這個結果它（投資股票時機）才會分數這麼低。」

學者分析，台美對等關稅尚未底定，加上232條款調查也還沒公佈，如果談判結果台灣真的得投資美國4000億美元，不只政府壓力大，隨著廠商和高薪工程師赴美，台灣的平均薪資恐怕也會拉低。