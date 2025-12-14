美降息、台股長多 專家：關注AI、運動品

▲安聯投信台股團隊表示，近期國際股市氣氛穩定、資金面亦未見明顯緊縮，大盤在金融股走勢轉強，以及重要權值股持續表態點火下，延續台股多頭格局。布局方向上可聚焦AI供應鏈、傳產運動品供應鏈，以及受惠降息環境下穩定配息來源的金融股。（圖╱取自Unsplash）

[NOWnews今日新聞] 台股近期受到美國科技股財報、聯準會（Fed）降息影響，陷入多空交戰。安聯投信台股團隊表示，近期國際股市氣氛穩定、資金面亦未見明顯緊縮，大盤在金融股走勢轉強，以及重要權值股持續表態點火下，延續台股多頭格局。布局方向上可聚焦AI供應鏈、傳產運動品供應鏈，以及受惠降息環境下穩定配息來源的金融股。



受到美國科技股財報影響，台股12日多空交戰，早盤震盪開高後、盤中漲勢一度收斂，不過，隨後在金融股帶量走揚以及重要權值股尾盤轉強挹注下，漲勢力道又再轉強，周線「連3紅」。



國際情勢上，安聯投信台股團隊表示，美國聯準會降息一碼符合市場預期，為今年來連續第三次降息，聯準會並自即日起每月購買400億美元國庫券，有助於挹注市場整體流動性。聯主席鮑爾稱決策難度提高，將保持觀望再採取進一步行動，但基本排除升息可能，美股三大指數同步上揚。



安聯投信台股團隊表示，根據CME利率期貨顯示，預期2026年還有兩碼降息空間。雖然關稅影響未除，但聯準會主席鮑爾成功傳達鷹派降息訊息，經濟預測描繪出更理想、即具通膨溫和與經濟保持增長的「金髮女孩」情境。



展望後市，安聯投信台股團隊表示，隨美國失業率在2025年後下降、通膨接近政策目標，加上當前仍偏寬鬆的政策環境，有望繼續支撐風險資產表現。換言之，這波降息政策仍處在預防性降息週期當中，預期在經濟溫和增長和結構成長保持動能情境下，後續仍有長線行情可期。

安聯投信台股團隊表示，大盤結構仍相對持穩，優先布局具備業績支撐與AI題材的族群，包括具長期成長趨勢主題，如 AI、雲端伺服器、高速傳輸與規格升級相關。



安聯投信台股團隊表示，台股維持新高，年底法人資金減碼，但第四季營收動能仍強，可持續到明年1月作夢行情。接下來可觀察將公布的美國科技股財報作為判斷記憶體景氣的重要指標；另外也可留意在聯準會降息後的其他主要央行政策走向，並且持續觀察美國關稅政策及川普的動態發展、FOMC利率及後續對經濟的影響。

00984A安聯台灣高息成長主動式ETF基金經理人施政廷表示，聯準會降息有助於台股維持長多格局，建議把握成長與穩健並重的布局策略把。

布局方向上可聚焦：AI供應鏈，包括：電源、散熱、PCB及記憶體等有望受惠結構性成長；受惠2026出貨量有望翻倍相關供應鏈備貨量上億台；傳產運動品供應鏈，世足賽題材有望從第四季起發酵；受惠降息環境下穩定配息來源的金融股。



※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



