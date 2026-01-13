美降關稅換5座台積電晶圓廠？ 翁履中揭「台灣價值」：川普目前仍需要

《紐時》12日報導指，美國總統川普（Donald Trump）政府與台灣的貿易協議談判已近尾聲，雙方有望宣布美國調降對台進口關稅從20％至15%，報導並引述消息人士透露，交換條件為台積電承諾在亞利桑那州，興建5座新的晶圓廠。對此，旅美教授翁履中最新分析指，眼前的穩定，顯然是建立在台灣「今天的戰略價值」之上，難保台積電在未來十年會有所變化，台灣在看到穩定訊號的同時，也應看到背後的警示。

翁履中今日於臉書表示，美國擬將對台關稅降至15%，與日本、韓國看齊，這則消息的重要關鍵不在於「內容新不新鮮」，而是它再次確認不管外界覺得川普對台灣不夠熱情，或川普是否積極想跟北京做更大的交易，白宮很清楚，台灣在現階段仍然「不可替代」，只要美國仍然需要台灣，只要台灣的戰略價值還在，美方就仍有動力維持對台灣安全的關注與承諾。

廣告 廣告

翁履中強調，這也是現階段美國支持台灣最核心、最現實的理由，川普在意的不是同盟情誼，也不是民主價值，而是「美國利益」。有籌碼，就有合作空間；沒價值，就可能被邊緣化。他也說明，今天台美若能達成協議，代表台灣在川普眼中仍有可交易的價值、可合作的空間，而這種「被需要」，在川普時代就是安全保障最現實的基礎。

「因此，短期內我們可以相對放心」，翁履中直言，只要川普在任、只要美國國安利益仍與台灣綁在一起，北京就會把風險算得更清楚，兩岸出現大動作的機率也會被壓低。若台灣可以把優勢用來向美國證明自己很重要、爭取支持買到時間，是否也可以思考，如何把自己的籌碼用在兩岸「降低誤判、降低敵意、增加互相需要」上，或許就能創造某種緩解條件。

不過，翁履中也示警，北京現在的自信以及對台灣執政黨的不信，也許讓溝通更困難。但回到最現實的一點，眼前的穩定，顯然是建立在「今天的戰略價值」之上，「台積電夠強，台灣就能穩住腳步；可未來呢？十年後呢？」

翁履中強調，台灣看到穩定訊號的同時，也要看到背後的警示，台美關稅談判的結果，固然是台灣價值的再驗證，同時也體醒國際政治裡的穩定，是靠實力、靠籌碼、也靠政治智慧去把風險「談下來」、把時間用來務實「累積實力」才能維持住的。

【看原文連結】